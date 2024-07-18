Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 26. basamağa çıktı
EURO 2024'te çeyrek final oynayan A Milli Futbol Takımı, temmuz ayı dünya sıralamasında 16 basamak yükseldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2024 12:42, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2024 12:43
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan temmuz ayı dünya sıralamasına göre, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek final oynayan Türkiye, 1533,6 puanla 16 basamak yükseldi ve 26. sıraya yerleşti.
2024 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin zirvedeki yerini korudu. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda kupayı müzesine götüren İspanya ise 5 basamak yükselerek 3. sıraya çıktı.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 19 Eylül'de açıklanacak.