ALES/2 sınav giriş belgeleri yayınlandı
ÖSYM, internet sitesinden ALES/2 Sınava giriş belgelerinin yayınlandığını duyurdu.
ÖSYM, internet sitesinden ALES/2 Sınava giriş belgelerinin yayınlandığını duyurdu. ÖSYM'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:
28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-ALES/2) başvuran adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 18 Temmuz 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecektir.
DİKKAT!
28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak 2024-ALES/2 sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI