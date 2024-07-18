KPSS 2024/6 yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2024/6: Milli Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Temmuz 2024 15:40, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2024 15:41
3-9 Temmuz 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/6 Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 18 Temmuz 2024 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
KPSS-2024/6
Yerleştirme Sonuçları
KPSS-2024/6 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler