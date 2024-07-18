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Teklif TBMM'ye sunuldu: E-Ticaret Kanunu değişiyor

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Hem tüketicilerimizin mağduriyetine yol açan hem de piyasada rekabeti bozucu sonuçlar ortaya çıkaran reklam ve uygulamalara ilişkin cezalarda caydırıcılığı getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2024 23:35, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2024 23:33
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Teklif TBMM'ye sunuldu: E-Ticaret Kanunu değişiyor

AK Parti, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu.

Abdullah Güler, düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, tüketicinin korunması hakkında kanun ile bazı kanunlarda düzenlemeler öngören teklifin, yürütme ve yürürlükle beraber 14 maddeden oluştuğunu bildirdi.

Güler, teklifle, tüketici ve konut kredileri, doğrudan satış sistemleri, ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar ile idari para cezaları konularında düzenleme yaptıklarını ifade etti.

Teknolojinin gelişmesi ve dijital ve şubesiz bankacılığın yaygınlaşmasıyla uyumlu olarak tüketicilerin tüketici ve konut kredilerine uzaktan iletişim araçlarıyla hızlı bir şekilde ulaşmalarını sağlamak için 6502 sayılı Kanun'da bazı değişiklikler yaptıklarını belirten Güler, tüketicilerin finansmana daha kolay ve daha güvenli erişimine imkan sağlamak istediklerini ifade etti. Güler, "Büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan ve yaklaşık 2 milyon kişinin gelir elde etmek için faaliyette bulunduğu, ekonomik büyüklüğü 10 milyar Türk lirasını aşan doğrudan satış sistemlerini düzenleyerek hem tüketicilerimize hem de gelir elde etmek isteyen doğrudan satıcılarımıza daha etkin koruma sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Halk arasında "saadet zinciri" olarak adlandırılan ve yasa dışı olan piramit satışlar ile doğrudan satışlar arasındaki ayrımı netleştirerek yasal olmayan piramit sistemlerin doğuracağı mağduriyetleri önlemeye ve tedbirler almaya başladıklarını altını çizen Güler, teklife ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu kapsamda doğrudan satış şirketlerinin yükümlülükleri ile sistemin temel ilkeleri belirleniyor. Anayasa Mahkememizin aramış olduğu belirlilik, açıklık, kanunilik, öngörülebilirlik ve ölçülülük prensipleri kapsamında sistemden ürün alan tüketicilerimizin bilgilendirilmesini ve cayma haklarını kullanabilmelerini de kolaylaştırıyoruz. Doğrudan satış sistemlerine ilişkin kurallara uymayanlar hakkında caydırıcı nitelikte öngörülebilir, ölçülü, etkin cezalar öneriyoruz. Aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar ile haksız ticari uygulamalara ilişkin idari yaptırım hükümlerinde yapılacak değişiklikle, aykırılığın haksızlık içeriği, ortaya çıkan mağduriyet, elde edilen menfaat, ihlali gerçekleştirenin kusuru ve ekonomik durumu gibi ağırlaştırıcı unsurları dikkate alarak idari para cezalarının 10 kata kadar uygulanabilmesini teklif ediyoruz. Böylece hem tüketicilerimizin mağduriyetine yol açan hem de piyasada rekabeti bozucu sonuçlar ortaya çıkaran reklam ve uygulamalara ilişkin cezalarda caydırıcılığı getirmeye çalışıyoruz. Yapılan düzenleme ile hem idarenin işlem maliyetini hem de yargının iş yükünü azaltmak amacıyla ticari reklam ve haksız ticari uygulamalara ilişkin cezaları da uzlaşma kapsamına alıyoruz."

AK Parti Grup Başkanı Güler, ihracata dayalı büyüme stratejisi kapsamında belirlenen hedefler ve yurt dışı menşeli e-ticaret pazar yerlerinin Türkiye'de son bir yıl içindeki güçlenişi ve piyasa hakimiyetini sağlayacak noktada büyümesini de göz önüne alarak yerli elektronik ticaret pazar yerlerinin yurt dışı satışlarının teşvik edilmesi, istihdamın korunması, rekabet güçlerinin devam ettirilmesi, istihdam yaratma potansiyeli ve yüksek teknoloji yatırımlarının artırılması amacıyla 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da bir düzenleme yaptıklarını dile getirdi.

Güler, teklifte elektronik ticaret pazar yerleri üzerinden yurt dışına yapılan satışlar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından teşvik belgesi alan yüksek teknoloji yatırımlarını gerçekleştiren e-ticaret firmalarının teşvik edilmesine yönelik düzenleme de yer aldığını kaydetti.

Kanun teklifinde ayrıca Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği bazı düzenlemelerle ilgili de hükümler bulunduğunu belirten Güler, "Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun kuruluşuna ilişkin 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde kurumun gelirlerine ilişkin hüküm ile görev ve yetkileri kapsamında yer alan burs, ödül ve proje teşvik ikramiyesi gibi hususları içeren bir kısım mali hükümler Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilmiş olup kurumun çalışmalarının sürdürülebilmesi için uygulamada boşluk doğacak hususlarda yasal düzenleme yapılması da gerekiyordu. Bu ihtiyacı karşılamak için de bu öneriyi teklifimizde sunuyoruz." açıklamasını yaptı.

Güler, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun görev ve faaliyetlerini sürdürebilmesi için, Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş olan hükümlere ilişkin düzenleme yapmak amacıyla 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun Muafiyetleri ve Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun'un iki maddesinde değişiklik yapılmasını önerdiklerini belirtti.

Güler, kanun teklifinin gelecek hafta başında Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda görüşüleceğini, daha sonra planlama kapsamında Genel Kurul aşamalarına geçileceğini söyledi.

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