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Yeni TFF Başkanından ilk açıklama: Kurullar istifalarını sunsun

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Buradan federasyonun kurullarına çağrı yapıyorum. Biz oradaysak ona göre hareket edecekler ama etik olanı seçilen başkan ve yönetimin önünü açmak. Buradan kamuoyu adına talebim yarından tezi yok istifalarını makama sunsunlar" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2024 18:32, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2024 21:25
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TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Hacıosmanoğlu, genel kurulda seçim gündeminin tamamlanmasının ardından teşekkür konuşması gerçekleştirdi. Kazananın kendisinin değil Türk futbolu olduğunu dile getiren Hacıosmanoğlu, "Allah başarılı olmayı nasip etsin. Federasyon seçimlerinde algı yönetmeye çalışan kraldan daha çok kralcılar var. Siz iradeli olursanız insanlar sizin iradenize saygı duyar. Bu kraldan çok kralcılar her zaman Türk futbolunu yönetmeye çalıştılar ama iyi iş olduğunda kendilerine yazdırdılar, kötü bir şey olduğunda Cumhurbaşkanımıza yazdırdılar. Biz Türk futbolunu, adaletli ve ahlaklı yöneteceğiz. İlk teşekkürümü Cumhurbaşkanımıza yapıyorum. Adaylar Cumhurbaşkanı baskısıyla çekiliyor dendi. Ben Cumhurbaşkanımız ile dost olmanın şerefini, gururunu taşıyorum. Bana söyleyen herkese de şunu söyledim; Sayın Cumhurbaşkanımız yarın iktidardan da düşse benim abim olarak her zaman yanımda olur. Böyle bir konu olmuş olsa beni arardı 'İbrahim ne yapıyorsun' diye söylerdi. Onun için Cumhurbaşkanımızın hakkını ona teslim edelim. Onu kullananların, onu zor durumda bırakanların bugün futbolun dışına, futbol ailesiyle beraber attığımız için bu konuda bize destek veren sağduyulu delegelerimize şükranlarımı sunuyorum. Biz çocukken maçları seyrederken Avrupa takımlarının oynadığı işte tribünlerine zeminlerine hayran kalıyorduk. Cumhurbaşkanımız futbolu seven birisi futbolda da bu ülkeye çığır açtırdı" diye konuştu.

Futbolun özelliklerini, kardeşliği, barışı sağlamak için yola çıktıklarını belirten Hacıosmanoğlu şu ifadeleri kullandı:

"O sözü verdik. Yükümüz çok ağır. Cenabı Allah bu yolda beni ve arkadaşlarımı, bütün federasyonun kurullarını mahcup etmesin. Elbette burada seçim yapıldı, yönetim seçildi, denetleme seçildi, başkan seçildi. Ben buradan federasyonun kurullarına çağrı yapıyorum. Elbette at sahibine göre kişner. Biz oradaysak ona göre hareket edecekler ama etik olanı seçilen başkan ve yönetimin önünü açmak buradan kamuoyu adına talebim yarından tezi yok istifalarını makama sunsunlar."

"Bunların arkasında gizli kahramanlar da var"

Son bir aydır yoğun tempoda çalıştıklarını aktaran Hacıosmanoğlu, "Bu yorgunluk Türk futbolunu güzel yarınlara taşımasına vesile olur. Teşekkür edeceğimiz çok insan var. Zaferler kolay kazanılmıyor. Bunların arkasında gizli kahramanlar da var. Onlara da çok teşekkür ediyorum" dedi.

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