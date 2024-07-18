Bakan Şimşek: Net rezervler son 4,5 yılın zirvesinde

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, swap hariç net rezervlerin son 4,5 yılın zirvesinde olduğunu bildirdi.

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