Fenerbahçe'de 7 futbolcu için imza töreni düzenlendi

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine futbolcuların yanı sıra Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco da katıldı.

Yeni transferleri tanıtmak istediklerini söyleyen Mario Branco, şu anda UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Lugano ile yapacakları maçlara odaklandıklarını belirtti. Branco, daha sonra oyunculara söz verdi.

- Saint-Maximin: "Başarırsak kariyerimdeki ilk şampiyonluk olacak"

Fenerbahçe'ye transfer sürecini anlatarak sözlerine başlayan Allan Saint-Maximin, "Dürüst olacağım. Açıkçası buraya gelmek planlarım içinde yoktu, ta ki Mario arayana kadar. Kendisiyle konuşunca fikirlerim netleşti. Hocamız Mourinho'yla da 1 saatlik konuşma yaptım. Onlar benim buraya gelmem için her şeyi yaptı. Kendimi iyi hissetmem adına her şeyi yaptılar. Tabii ki şunu da söylemeliyim, Mario Branco'suz bu transfer gerçekleşmeyebilirdi. Hocamız da bana güvendi. Burada en iyisini yapıp Fenerbahçe'ye fayda sağlamak istiyorum." açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda katkı sağlamak için geldiğinin altını çizen Saint-Maximin, şunları kaydetti:

"Ana hedefim şampiyonluk yaşamak. Başarırsak kariyerimdeki ilk şampiyonluk olacak. Ben de bu doğrultuda elimden gelenin en iyisini yapacağım. Formda olduğumda neler yapabileceğimi çok iyi biliyorum. Buraya geldiğim için herkese teşekkür ediyorum. Futbol sadece saha içinde olan bir durum değil, saha dışı da önemli. Bir takım sizi getirmek için birçok şey yapıyorsa, siz de saha içinde bunun karşılığını vermelisiniz. Ben de şampiyonluk yolunda elimden gelenin en iyisini yapacağım."

- Cenk Tosun: "Elimden geleni sahada vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın"

Beşiktaş'la sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe'yle anlaşan milli futbolcu Cenk Tosun, sarı-lacivertli camiaya geldiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Transferde emeği geçenlere teşekkür eden Cenk, "Bu forma altında terimin son damlasına kadar savaşacağımın sözünü veriyorum. Takım arkadaşlarım bana adaptasyon sorunu yaşatmadı. Yabancı arkadaşlarla da iyi bir bağım vardı. Tadic ve Dzeko'yla dışarıda da görüşüyorum. Elimden geleni sahada vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Fenerbahçe'den daha önce transfer teklifi almasına karşın dönemin şartları doğrultusunda anlaşmanın olmadığını söyleyen Cenk, forma rekabetine hazır olduğunu sözlerine ekledi.

- Çağlar Söyüncü: "Herkesin keyif aldığı bir takım oluşturmak istiyoruz"

Fenerbahçe'de geçen sezon kiralık olarak forma giyen Çağlar Söyüncü, kendisini hiçbir zaman kiralık oyuncu olarak hissetmediğini vurguladı.

Çağlar, kulüp başkanı Ali Koç'un kendisine planlarını sorduğunda "Önceliğim her zaman Fenerbahçe." dediğini belirterek, "Bir ay boyunca hiçbir kulüple, hiçbir menajerle görüşmedim. Başkanımız, Acun abi ve Mario'ya teşekkür ederim. Görüşmemiz çok kısa sürdü. Burada hedefimiz her zaman olduğu gibi şampiyon olmak. Bunun için mücadele edeceğiz. Herkesin keyif aldığı bir takım oluşturmak istiyoruz. Dünya çapında bir hocamız olduğu için de çok şanslıyız." açıklamasını yaptı.

- Levent Mercan: "Beni farklı pozisyonlarda da kullanabilirler"

Fatih Karagümrük'ten transfer edilen Levent Mercan, çok mutlu olduğunun altını çizdi.

Kendisi adına çok iyi bir süreç yaşandığını dile getiren Levent, daha önce Andrea Pirlo'yla çalıştığını, şimdi de Jose Mourinho'yla çalışmanın heyecan verici olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"Dünya çapındaki hocalarla çalışmak çok güzel. Bu herkese nasip olmaz. Ben bunu daha önce yaşadım. Benim için güzel. Ben son 2 senede kendimi sol bekte iyi hissettim. Bir futbolcu için farklı pozisyonlarda oynamak iyi bir şey. Beni farklı pozisyonlarda da kullanabilirler. İlk tercihim sol bek. Ben kendimi orada daha iyi düşünüyorum."

Sarı-lacivertli ekibin bir başka yeni transferi Oğuz Aydın da bir an önce taraftarlarla buluşmak istediğini söyledi.

Sözleşme uzatılan oyunculardan Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli takıma ilk imza attığı günkü heyecanını koruduğunu belirtirken, genç file bekçisi Ertuğrul Çetin de kendisine duyulan güveni boşa çıkarmamak için çok çalışacağını kaydetti.