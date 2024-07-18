İsrail Meclisi, Filistin Devleti'nin kurulmasını reddeden kararı kabul etti

İsrail Gazze Şeridi'ne sivilleri katletmeye devam ederken, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasına da karşı olduğunu gösterdi. İsrail Meclisi'nde (Knesset) bugün oylanan Filistin Devleti'nin kurulmasını reddeden karar kabul edildi. Knesset'te 9 hayır oyuna karşı 68 evet oyuyla kabul edilen kararda, Filistin Devleti'nin "İsrail Devleti ve vatandaşları için varoluşsal bir tehlike oluşturacağı, İsrail-Filistin çatışmasını sürdüreceği ve bölgeyi istikrarsızlaştıracağı" ifade edildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aşırı sağcı partilerle kurduğu koalisyon önergeyi desteklerken, daha önce 2 devletli çözümden yana olduğunu söyleyen muhalefet lideri Yair Lapid'in merkez sol partisi oylamadan önce oturumu terk etti.

"Gazze'de yürütülen savaş terörizmdir"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Sözcüsü Nabil Abu Rudeineh kararın kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti kurulmadan hiç kimse için barış ya da güvenliğin olmayacağını söyledi ve Birleşmiş Milletlere (BM) üye birçok ülkenin de Filistin Devleti'ni tanıdığını vurguladı. İsrail hükümetinin ABD'nin desteğiyle tüm bölgeyi uçuruma sürüklediğini belirten Rudeineh, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaşı sivil ölümler nedeniyle "terörizm" olarak nitelendirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin El Şeyh ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Knesset'in kararının "İsrail'in ırkçılığını, uluslararası hukuku hiçe saydığını ve işgali sonsuza dek sürdürme politikasını" teyit ettiğini belirtti. El Şeyh, Filistin Devleti'ni tanımakta tereddüt eden ülkelere 2 devletli çözümü korumak için "derhal" bu kararlarından dönmeleri çağrısında bulunurken, Arap devletlerinden de Knesset'te kabul edilen karara "uygun şekilde karşılık vermelerini" istedi.