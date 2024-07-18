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TBMM'de iki uluslararası anlaşmaya ilişkin kanun teklifi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile Türkiye ve Türk Yatırım Fonu Arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2024 23:50, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2024 23:48
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TBMM'de iki uluslararası anlaşmaya ilişkin kanun teklifi kabul edildi

Genel Kurulda, KKTC ile sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliğine ilişkin teklifin görüşmeleri sırasında, DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak'ın Kıbrıs ile ilgili ve "Suriye'de yayılmacı politika uygulandığına" ilişkin ifadelerine tepki gösterildi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Kıbrıs davasının Türkiye'nin ve Türk milletinin davası olduğunu vurgulayarak, "Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılının kutlandığını ifade ederek, "Gönül isterdi ki böyle milli, tarihi bir günde hepimiz aynı dili konuşabilelim." diye konuştu.

DEM Parti'li Parlak'ın Türkiye'yi "Kürt düşmanlığı yapmakla suçladığını" aktaran Çömez, bunu reddettiğini belirtti. Çömez, "Gözü dönmüş Kürt düşmanlığı yapanlar, bir ayağı Brüksel'de, bir ayağı Kandil'de siyaset yapanlardır. Terör örgütünü lanetleyemeyenlerdir." ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 50 yıl önce Kıbrıs'taki harekatın emperyalizme karşı yapıldığını söyledi.

Faşist zihniyetin Kıbrıs'ta insanların canına kıydığına işaret eden Günaydın, 50 yıl önce Kıbrıs'a barış götürmek için gidildiğinin altını çizdi.

- "Hiçbir parlamentoda kendi ülkesine bu kadar düşmanca yaklaşan başka parlamenterler var mıdır?"

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin de Parlak'ın ifadelerine tepki göstererek, "Ben gerçekten merak ediyorum, dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir parlamentoda kendi ülkesine bu kadar düşmanca yaklaşan başka parlamenterler var mıdır?" şeklinde konuştu.

Şahin, Kıbrıs'ın Türkiye'nin milli davası olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin güvenliğini sağlamak ve bölgedeki barışı sağlamak için Suriye'de bulunduğunu söyleyen Şahin, "Kimse Kürt düşmanı değildir ama hepimiz PKK düşmanıyız." ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da Kıbrıs Barış Harekatı'nın garantörlük hakkı bağlamında gerçekleştirildiğini kaydetti.

Ayrıştırıcı bir dil kullanılarak TBMM'de söylemde bulunulmasının milleti rencide edeceğine işaret eden Akbaşoğlu, "PKK'ya bir çift söz söyleyemeyenlerin Kürtlerin düşmanı olduğunu bir kez daha yineliyoruz." diye konuştu.

- "Kıbrıs Barış Harekatı Kıbrıs'ta sorunun değil barışın miladıdır"

Tartışmaların ardından teklif üzerinde söz alan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılını kutladı.

Batının, müsebbibi olduğu çoğu uluslararası sorunları ve krizleri kendi çıkarlarına uygun şekilde takdim etmekte usta olduğunu ifade eden Oktay, şunları kaydetti:

"Bugün Kıbrıs Türkü'ne hayat hakkı tanımayan, KKTC'nin dünya ile irtibatını koparan ağababalarına ses çıkaramayanlar izolasyonun faturasını da Türkiye'ye çıkarma gayreti içerisinde. Artık 'insaf' bile diyemiyor, bu yaklaşımı şiddetle kınıyor ve reddediyorum. Milli davamız olan Kıbrıs konusunda ortak duygu bütünlüğünü paylaşmaktan ziyade ayrışmayı başarabilenleri de esefle karşılıyorum. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı Kıbrıs'ta sorunun değil barışın miladıdır. O tarihten bu yana Ada'da uzun yıllardır ilk defa barış hakimdir."

Kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi, 23 Temmuz Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

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