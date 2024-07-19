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Bir ayda 100 bin Suriyeli döndü!

Ankara ile Sam arasındaki diyalog sürerken haziran-temmuz döneminde 100 bin Suriyeli, ülkesine dönüş yaptı. Ancak bundan rahatsız olan Iran yanlıları, her fırsatta tehditler savuruyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 19 Temmuz 2024 07:41, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2024 07:42
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Bir ayda 100 bin Suriyeli döndü!

Türkiye Gazetesi'nden Yılmaz Bilgen'in haberine göre Ankara ile Şam arasındaki karşılıklı normalleşme adımları şimdiden meyvelerini vermeye başladı. Haziran-temmuz döneminde Türkiye'deki 100 bin Suriyeli, ülkesine döndü. Son bir aylık sürede 100'den fazla aile Halep'e yerleşti. Rejimle tek ulaşım kapısı olan Kesep gümrüğünde ciddi kalabalıkların oluştuğu görülürken yüzlerce kişi de Sam, Lazkiye, Humus ve Hama gibi Esad kontrolündeki şehirlere geri döndü. Günlük ortalama 300 ila 500 Suriyelinin rejim bölgelerine gittiği tespit edildi. Son dönem geri dönenlerin büyük kısmı ise İdlib ve muhaliflerin kontrol ettiği bölgeleri tercih etti. Rejim bölgesine dönenler gazetemize yasadıklarını anlattı. Halep'te şartların geçtiğimiz yıllara oranla daha iyi olduğunu, ancak şehrin savaştan ciddi izler taşıdığını, elektrik ve altyapı sorununun devam ettiğini söyledi.

Gaziantep'te sekiz yıl yasadıktan sonra Halep'e dönen Ahmed Sahel "Eşim, beş oğlum ve torunlarımla yeniden evime döndüm. Burada da sadece dönüşümüzü bildirdik ve yeniden kaydımızı yaptırdık. Herhangi bir soruşturma ya da kötü muamele olmadı" dedi. Türkmen kökenli Velid Gazi ise Orta Doğu'nun üretim üssü Halep'te küçük de olsa canlanma olduğunu ifade ederek "Şu an en büyük sorun elektrik. Ancak Çin büyük bir santral kuruyor. Yakın dönem günlük süre sekiz saate çıkarılacak. Dönenler, dükkan, ev, arazi neyi varsa resmi kurumlara başvurarak teslim alıyor" diye konuştu.

İRAN NORMALLEŞMEDEN RAHATSIZ

Öte yandan dönüş trafiğinin artmasından rahatsız olan İranlı milisler ve bazı Sebbiha grupları buldukları her fırsatta Suriyelileri tehdit eden sözlü, yazılı ve görüntülü tahrik mesajları yayınlıyor. Aynı odaklar, çoğu 2012-2015 dönemlerine ait çok sayıda işkence infaz görüntüsünü de yeniden dolasıma soktu. Türkiye ile Suriye arasındaki yumuşama mesajlarının ardından Esad'a yakın bazı isimlerin hedef alınması ise dikkat çekti. Gazetemize konuşan kaynaklar, Sam-Ankara yakınlaşmasından Tahran'ın rahatsız olduğunu ve Esad üzerindeki baskısını artırdığı yorumunda bulundu. 2013-2024 döneminde farklı ülkelerden Suriye'ye yerleştirilen Iran yanlısı en az 200 bin Şii olduğu kaydediliyor. Bu arada Ankara'da konuştuğumuz bir kaynak ise Rusya'nın sivillerin 2016 yılında boşaltılan Halep'e dönüşleriyle bir dizi vaatte bulunduğunu hatırlatarak aradan geçen sekiz yıla rağmen çok fazla değişim olmadığını, yeni dönemle birlikte Moskova'nın çok daha fazla inisiyatif alması gerektiğini dile getirdi.

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