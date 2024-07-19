Hükümet, emeklilik sistemini değiştirmek için düğmeye bastı

AK Parti kaynaklarının EKONOMİ'ye yaptığı açıklamaya göre, emeklilik sistemi tamamen değiştirilecek. Emeklilik yaşı kadınlarda 60, erkeklerde 65 olarak sabitlenecek ve herkes ödediği prim gün sayısına göre maaş alacak. Emekli maaşı düşük olanlara yol, gıda, kira gibi destekler sağlanacak.

Hükümet, emekli sisteminde sil baştan değişikliğe hazırlanıyor. Emekli yaşı, sigorta süreleri yeniden belirlenecek. Herkes ödediği prim gün sayısına göre maaş alacak. Teknik olarak kök maaş, en düşük emekli maaşına eşitlenemediği için, 6 ayda bir bu alanda yasa çıkarmak yerine başka bir formül uygulanacak. Düşük emekli maaşı alanlar ve geçimini sadece emekli maaşı ile sağlayanlara sosyal destekler sağlanacak. Yol-gıda, ulaşım, yakıt ve kira yardımı verilecek. Yapılan çalışmaya göre halen 58 ve 60 olan emeklilik yaşı kadınlarda 60, erkeklerde 65'e yükseltilecek. Ancak bu durum, EYT ile getirilen hakları etkilemeyecek. EKONOMİ'nin edindiği bilgilere göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile AK Parti'nin ekonomi kurmayları, emeklilik sistemini değiştirmek için çalışmalara başlıyor.

Emeklilik sisteminde formüller inceleniyor

Emeklilik sisteminde adil ve kalıcı formüller üzerinde çalışmalar yapılacak, değişik ülke formülleri de örnek olarak alınacak. Buna göre; Emekli yaşı ve prim gün sayısı yeniden belirlenecek. Emekli yaşı erkeklerde 65 kadınlarda 60 olarak sabitlenecek. Herkes ödediği pirim miktarına göre maaş alacak. Emeklilik için gerekli olan sigortalılık süreleri çok net bir şekilde belirlenecek. En düşük emekli maaşı alan ve geçinmekte zorlananlara sosyal yardım desteği sağlanacak. Bu destekler her düşük emekli maaşı alanlar için uygulanmayacak. Geçim kaynaklarına bakılacak.

"Hane geliri dikkate alınacak"

En düşük emekli aylığı belli bir limite getirilecek. Artık en düşük emekli maaşına hazine destek vermeyecek. Hane bazlı emekli maaşlarına destek sağlanacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından geçinemeyen ve emekli maaşı düşük olan dar gelirlilere yol-yakıt- gıda ulaşım gibi destekler sağlanacak. Kira yardımı nakit olarak verilecek.

Adil dengeli bir bütçe imkanı sağlandıktan sonra en düşük emekli maaşı bir düzene oturtulacak. Prim gün sayısı yeniden formüle edilecek. Herkes prim gün sayısına göre maaş alacak.

AK Parti kaynakları da emekli sistemi üzerinde ciddi bir çalışma başlatacaklarını aktararak, "Emekliliği; sosyal güvenlik sistemimizi çok adil bir formülle belirleyip, bütün emeklilerin emekli olacakları tarih itibarıyla ne kadar maaş alabileceklerinin netleştirileceği, dönem dönem bunlar için uyarı geleceği, prim artırdığında daha fazla maaş alabilme noktasında kıstasların kullanılacağı bir sisteme taşımamız lazım. Bizim en büyük zorluğumuz şu; maaş ödediğimiz emekli sayısı 16 milyon 180 bin. Ama prim ödeyen, beyanname ile birlikte kayıt altına alınan 7 milyon 500 bin. Bizim kayıt dışıyla iyi mücadele etmemiz lazım. Bütün bu değişiklikler için bir geçiş süreci lazım. Adil sürdürülebilir dengeli bir emekli sistemini oturtmamız lazım. İhtiyacı olanlara da Aile Bakanlığı ulaşım, gıda, kira gibi destek verebilir." Ak Parti'nin üzerinde çalıştığı reform paketinin 2025 bütçesi sonrasında ele alınması bekleniyor. Kademeli bir geçiş süreci de öngörülüyor.

Haber: Besti KARALAR