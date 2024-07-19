Toplu sözleşme ikramiyesi memurlara yeniden verilecek

TBMM Genel Kurulu'ndan kabul edildikten ve Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra Memurlar, 642 TL toplu sözleşme ikramiyesini almaya devam edecek.

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