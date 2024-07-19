Toplu sözleşme ikramiyesi memurlara yeniden verilecek
Memurlar yeniden 642 TL toplu sözleşme ikramiyesi alacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Temmuz 2024 08:19, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2024 09:15
Toplu sözleşme ikramiyesi anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.
TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda vergi paketi görüşmeleri esnasında verilen önerge ile Toplu Sözleşme İkramiyesi'nin yeniden verilmesine olanak sağlandı.
TBMM Genel Kurulu'ndan kabul edildikten ve Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra Memurlar, 642 TL toplu sözleşme ikramiyesini almaya devam edecek.
Twiter X: edipuzen
Edip Üzen