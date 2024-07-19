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'18 Temmuz'da ülke genelinde 48 yangına OGM tarafından müdahale edildi'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 18 Temmuz günü ülke genelinde 34'ü orman 14'ü kırsal alan olmak üzere toplam 49 yangına Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından müdahale edildiğini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Temmuz 2024 08:29, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2024 08:30
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'18 Temmuz'da ülke genelinde 48 yangına OGM tarafından müdahale edildi'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın soyal medya hesabından açıkladığı bilgilere göre, 18 Temmuz günü ülke genelinde 34'ü orman, 14'ü kırsal alan olmak üzere toplam 48 yangın ile mücadele edildiğini bildirdi. Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin bu yangınların söndürülmesi için yoğun çaba sarf ettiğini ifade etti. Gün içerisinde büyüme potansiyeli olan 9 yangına havadan da müdahaleler yapılırken bu yangınlardan Manisa-Turgutlu, Bursa-Orhaneli, Edirne-Keşan, Kütahya-Gediz'de çıkan yangınlar ile önceki gün başlayan İzmir-Bergama yangını olmak üzere 5'i kontrol altına alındı. Balıkesir-Altıeylül, Uşak-Sivaslı ve İzmir-Foça'daki yangınların ise enerjisinin düşürüldüğünü belirten Yumaklı, kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Bakan Yumaklı dün saat 13.25'te, İzmir'in Buca ilçesine bağlı Zafer mahallesi mevkisinde nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktığını ve yangına 10 dakika içinde saat 13:35'de Orman Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunulduğunu ifade etti. Yangın haberinin alınması ile birlikte yangın mahalline hızla; 7 adet söndürme uçağı, 19 adet söndürme helikopteri, 50 adet arazöz, 6 adet iş makinası ve 359 personel sevk edildiğini kaydetti.

Bakan Yumaklı yaptığı paylaşımda hava sıcaklığı ve rüzgar nedeniyle yangının yayıldığını belirterek, "Yangının meydana geldiği an itibariyle; hava sıcaklığı 38 derece, rüzgar hızı saatte 53 kilometre, nem ise yüzde 25 olarak ölçülmüştür. Yangın; sıcak hava, düşük nem ve şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede etrafa yayılmış ve Gaziemir ilçesine bağlı Sarnıç, Fatih ve Hürriyet mahallelerini tehdit eder hale gelmiştir. İzmir Valiliğimiz koordinasyonunda, Orman Genel Müdürlüğümüz, AFAD ve diğer kamu kurumlarımızla birlikte, herhangi can ve mal kaybı yaşanmaması adına, yangının tehdit ettiği yerleşim birimlerinde her türlü tedbir alınmıştır" dedi.

Bakan Yumaklı, söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirttiği paylaşımında, "Başlangıcından itibaren, aralıksız bir şekilde devam eden yangını kontrol altına alma çalışmalarına, havanın kararması ile birlikte gece görüşlü helikopterler de dahil olmak üzere havadan ve karadan devam edilmektedir. İlgili tüm kurum ve kuruluşlar, yangın gönüllüleri, STK'lar ve vatandaşlarımızın işbirliği ve destekleriyle enerjisi düşürülen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

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