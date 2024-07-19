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Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 yıl sonra barıştı

2009 yılında İbo Show'da tartışan ve uzun seneler birbiriyle ilgili sorularını yanıtsız bırakan Yıldız Tilbe ile İbrahim Tatlıses, Bodrum'da bir araya geldi. Seneler sonra yan yana gelen ikilinin barışması hayranlarını sevindirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Temmuz 2024 10:00, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2024 10:17
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Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 yıl sonra barıştı

Yıldız Tilbe 2009 yılında programına konuk olduğu İbrahim Tatlıses'in söylediklerinden dolayı çok sinirlenmiş ve programı terk etmişti. Yıllardır konuşmayan ikili, dün bir araya geldi.

Programda yaşananların ardından bir daha aynı kareye girmeyen ve haklarındaki soruları da her fırsatta yanıtsız bırakan ikili, seneler sonra Bodrum'da buluştu. 15 yıl sonra barışan ikili, birbirine sarılarak poz vermeyi ihmal etmedi. Tatlıses ve Tilbe'nin pozu hayranlarından tam not aldı.

İşte iki usta isimden yıllar sonra ilk kare:

YILDIZ TİLBE VE İBRAHİMM TATLISES NEDEN TARTIŞMIŞTI

2009 yılında programına konuk aldığı Yıldız Tilbe'nin geçmişte dayak yediğini ve kendisinden yardım istediğini iddia eden Tatlıses "Seni pe....nklerin elinden kurtardım" demiş, cümleyi duyan Tilbe çılgına dönmüştü. Sinirlenen Tilbe "Beni kimse pe..lerden filan kurtarmadı. Ayrıca sizden yardım istediysem bunu niye burada söylüyorsunuz, çok ayıp ediyorsunuz" demişti. Bu sözlerin ardından Tilbe ayağa kalkarak İbrahim Tatlıses'i alkışlayıp programı terk etmişti.

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