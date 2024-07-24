5510 kapsamında olan memurun borçlandığı sürenin emekliliğe etkisi nasıl olur
5510 kapsamında olanlar borçlanma kapsamında sayılan süreleri SGK na müracaat ederek yapabilirler ve bu süreleri SGK primleri ödenmiş hizmet süreleri kapsamında sayılır.
Soru: Merhaba 2011 yılında memuriyete başlamış erkek bir memur olarak 2023
yılında 1 yıl süre ile ücretsiz izin kullandım. Sormak istediğim 1 yıllık bu
ücretsiz izin süresi emeklilik için gerekli 25 yıl çalışma süresine dahil ediliyor
mu? Dahil edilmesi için herhangi bir şey yapmama gerek var mı?
Detaylar/Değerlendirmeler:
Borçlanma kapsamına giren, yani SGK ndan hizmet satın alınarak hizmet sürelerini
artırılmasını sağlayan durumlar 5510 sayılı Kanun Madde 41 hükmünde tek tek
sayılmıştır. Bu madde hükmüne göre memurların borçlanma yaparak yine memurluk
hizmeti olarak sayılan durumlar şunlardır;
¢ Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay, yedek astsubay okulunda
geçen süreler,
¢ Personel mevzuatına göre aylıksız izinde geçen süreler,
¢ Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde
veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,
¢ Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,
¢ Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri,
¢ Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri
tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri
süreleri,
¢ Sigortalı olmaksızın, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmi öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı,
5510 kapsamında olanlar yukarıda belirtmiş olduğumuz durumları istedikleri
bir zamanda borçlanarak hizmetlerine ilave ettirmek isterlerse SGK na müracaat
etmeleri gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak borçlanma tutarı da prime esas
günlük kazanç ve alt ve üst sınırları arasında olmak üzere kendilerince belirlenecek
günlük kazancın %32'si üzerinden hesaplanarak bulunmakta ve bu tutarları da
kişilere tebliğ tarihinden itibaren mutlaka bir ay içinde ödemeleri şartı ile
sigortalılıklarına yani hizmetlerine sayılmaktadır.
Açıklamalarımız bağlamında değerlendirmemiz;
Personel mevzuatı kapsamında kullanmış olduğunuz 1 yıllık sürenizi SGK na müracaat
ederek hizmetlerinize saydırabileceğinizi,
Bu süre sizin 25 yıl hizmetinizi tamamlamaya katkı sağlayacağını,
Hem emekli aylık oranında hem de emekli ikramiyesi hizmet yıl toplamı içerisinde
dahil edilmesi gerektiğini,
Değerlendirmekteyiz.
Sonuçta, Kanunda da yer aldığı üzere, bu tür işlemler resen yapılan işlemler
olmayıp kişilerin tasarrufuna bırakılmış konulardır. Bunun içinde mutlaka ister
Kurumunuz aracılığı ile ister direkt olarak SGK na müracaat edilmesi gerekmektedir.