5510 kapsamında olan memurun borçlandığı sürenin emekliliğe etkisi nasıl olur

Soru: Merhaba 2011 yılında memuriyete başlamış erkek bir memur olarak 2023 yılında 1 yıl süre ile ücretsiz izin kullandım. Sormak istediğim 1 yıllık bu ücretsiz izin süresi emeklilik için gerekli 25 yıl çalışma süresine dahil ediliyor mu? Dahil edilmesi için herhangi bir şey yapmama gerek var mı?



Detaylar/Değerlendirmeler:



Borçlanma kapsamına giren, yani SGK ndan hizmet satın alınarak hizmet sürelerini artırılmasını sağlayan durumlar 5510 sayılı Kanun Madde 41 hükmünde tek tek sayılmıştır. Bu madde hükmüne göre memurların borçlanma yaparak yine memurluk hizmeti olarak sayılan durumlar şunlardır;



¢ Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay, yedek astsubay okulunda geçen süreler,



¢ Personel mevzuatına göre aylıksız izinde geçen süreler,



¢ Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,



¢ Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,



¢ Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri,



¢ Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri,



¢ Sigortalı olmaksızın, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmi öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı,

5510 kapsamında olanlar yukarıda belirtmiş olduğumuz durumları istedikleri bir zamanda borçlanarak hizmetlerine ilave ettirmek isterlerse SGK na müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak borçlanma tutarı da prime esas günlük kazanç ve alt ve üst sınırları arasında olmak üzere kendilerince belirlenecek günlük kazancın %32'si üzerinden hesaplanarak bulunmakta ve bu tutarları da kişilere tebliğ tarihinden itibaren mutlaka bir ay içinde ödemeleri şartı ile sigortalılıklarına yani hizmetlerine sayılmaktadır.



Açıklamalarımız bağlamında değerlendirmemiz;



Personel mevzuatı kapsamında kullanmış olduğunuz 1 yıllık sürenizi SGK na müracaat ederek hizmetlerinize saydırabileceğinizi,

Bu süre sizin 25 yıl hizmetinizi tamamlamaya katkı sağlayacağını,



Hem emekli aylık oranında hem de emekli ikramiyesi hizmet yıl toplamı içerisinde dahil edilmesi gerektiğini,

Değerlendirmekteyiz.



Sonuçta, Kanunda da yer aldığı üzere, bu tür işlemler resen yapılan işlemler olmayıp kişilerin tasarrufuna bırakılmış konulardır. Bunun içinde mutlaka ister Kurumunuz aracılığı ile ister direkt olarak SGK na müracaat edilmesi gerekmektedir.

