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Brent petrolün varil fiyatı 84,70 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,70 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2024 09:56, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2024 09:57
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Brent petrolün varil fiyatı 84,70 dolar

Dün 85,81 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,11 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,48 azalarak 84,70 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 80,63 dolardan alıcı buldu.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması petrol fiyatlarının düşüşünde etkili oluyor. Dolar, bu hafta ABD iş gücü piyasası ve imalat sanayine ilişkin beklenenden güçlü gelen verilerin ardından yükselişe geçti. Güçlü doların, döviz kullananlar için petrolü daha pahalı hale getirerek talebi düşürmesi bekleniyor. ABD dolar endeksi sabah saatlerinde yüzde 0,14 artışla 104,035 oldu.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'in ekonomisine dair endişeler de ülkedeki talep görünümünü olumsuz etkileyerek fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, Çin ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,7 ile beklentilerin altında büyüme kaydetti. Büyüme oranı, finansal bilgi servisi Wind'in yüzde 5 yönündeki tahmininin altında gerçekleşti ve hükümetin bu yıl "yüzde 5 civarında" olmasını öngördüğü hedefin de altında kaldı.

Bu durum, ülkede petrol talebine ilişkin endişeleri de artırarak fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

Öte yandan, piyasa oyuncuları, Kanada'nın büyük petrol yataklarının bulunduğu bölgelerde tekrar alevlenen orman yangınlarını ve bunun petrol üretimine etkisini yakından takip ediyor. Yangınların ABD'ye doğru da sıçrayabileceği endişesi artıyor. Yangınların, ülkedeki petrol üretimini riske atacağı ve küresel arzı sekteye uğratabileceği endişesi fiyatları yukarı yönlü hareketlendiriyor.

Brent petrolde teknik olarak 85,88 ile 86,64 dolar aralığının direnç, 83,46 ile 82,70 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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