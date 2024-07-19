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Babasını silahla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde babasını silahla vurarak öldüren şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2024 18:41, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2024 18:40
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Babasını silahla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı

Olay, Göl Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan sitede meydana geldi. Apartmanın 3. katındaki dairede ailesiyle birlikte yaşayan M.S.Ç. (36), henüz bilinmeyen bir sebeple babası Cemalettin Çınar'ı (71) tabanca ile vurdu. Silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise babasını öldüren şüpheliyi olay yerinde gözaltına aldı. Aynı evde yaşayan anne Z.B.Ç. ile kız kardeşi H.Ç.'de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Cemalettin Çınar'ın cansız bedeni ise Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli oğul, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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