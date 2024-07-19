Altının kilogram fiyatı 2 milyon 590 bin liraya geriledi

Adli tatil yarın başlıyor
Adli tatil yarın başlıyor
Üsküdar Üniversitesi'ni seç, değişimin öncüsü sen ol!
Üsküdar Üniversitesi'ni seç, değişimin öncüsü sen ol!
Sponsorlu İçerik
Microsoft'tan küresel yazılım sorununa ilişkin açıklama
Microsoft'tan küresel yazılım sorununa ilişkin açıklama
Bakan Kurum, iki bakan yardımcısını deprem bölgesinde görevlendirdi
Bakan Kurum, iki bakan yardımcısını deprem bölgesinde görevlendirdi
Uzmanından uyarı: Kapatılan ikinci öğretim programlarına dikkat!
Uzmanından uyarı: Kapatılan ikinci öğretim programlarına dikkat!
TCMB toplam rezervleri rekor kırdı
TCMB toplam rezervleri rekor kırdı
Yıldız Sarayı Müzesi açıldı: Ağustos sonuna kadar ücretsiz
Yıldız Sarayı Müzesi açıldı: Ağustos sonuna kadar ücretsiz
Yeni vergiler devlete ne getirecek?
Yeni vergiler devlete ne getirecek?
THY mağdur yolculara ilave haklar tanıdı
THY mağdur yolculara ilave haklar tanıdı
'Kurumlarla irtibattayız, aksaklığın önemli bölümünü atlattık'
'Kurumlarla irtibattayız, aksaklığın önemli bölümünü atlattık'
Yazılım sisteminde küresel sorun! BTK'dan ilk açıklama
Yazılım sisteminde küresel sorun! BTK'dan ilk açıklama
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde terfi ve emeklilik kararları!
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde terfi ve emeklilik kararları!
KPSS Alan Bilgisi sınavları hafta sonu yapılacak
KPSS Alan Bilgisi sınavları hafta sonu yapılacak
Dünya genelinde büyük arıza: Yazılım işlemleri durdu
Dünya genelinde büyük arıza: Yazılım işlemleri durdu
Mama bağışlarıyla ailecek zengin oldular: Mamazadeler
Mama bağışlarıyla ailecek zengin oldular: Mamazadeler
Otomotivde GSR II regülasyonu, piyasada kaosa neden oldu
Otomotivde GSR II regülasyonu, piyasada kaosa neden oldu
Elektrik akımı faciası soruşturması: 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı
Elektrik akımı faciası soruşturması: 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı
600 bin hayalet eve ek emlak vergisi geliyor
600 bin hayalet eve ek emlak vergisi geliyor
Hükümet, emeklilik sistemini değiştirmek için düğmeye bastı
Hükümet, emeklilik sistemini değiştirmek için düğmeye bastı
Bir ayda 100 bin Suriyeli döndü!
Bir ayda 100 bin Suriyeli döndü!
Vergi paketi komisyonda kabul edildi
Vergi paketi komisyonda kabul edildi
Teklif TBMM'ye sunuldu: E-Ticaret Kanunu değişiyor
Teklif TBMM'ye sunuldu: E-Ticaret Kanunu değişiyor
Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi kabul edildi
Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi kabul edildi
Dünyada sadece 17 öğretmene verilen ödülü aldı
Dünyada sadece 17 öğretmene verilen ödülü aldı
Aylık ortalama kazancı en yüksek bölümler
Aylık ortalama kazancı en yüksek bölümler
Bakan Şimşek: Net rezervler son 4,5 yılın zirvesinde
Bakan Şimşek: Net rezervler son 4,5 yılın zirvesinde
Yeni TFF Başkanından ilk açıklama: Kurullar istifalarını sunsun
Yeni TFF Başkanından ilk açıklama: Kurullar istifalarını sunsun
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Türkiye, Somali denizlerinde doğal gaz ve petrol arayacak
Türkiye, Somali denizlerinde doğal gaz ve petrol arayacak
KPSS 2024/6 yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS 2024/6 yerleştirme sonuçları açıklandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 590 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 590 bin liraya geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2024 16:53, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2024 17:09
Yazdır
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 590 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 550 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 605 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,2 azalışla 2 milyon 590 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 2 milyon 648 bin 500 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 6 milyar 822 milyon 945 bin 232,60 lira, işlem miktarı ise 2.647,38 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 7 milyar 88 milyon 619 bin 774,56 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış2.648.500,002.489,45
En Düşük2.550.000,002.387,00
En Yüksek2.605.000,002.488,00
Kapanış2.590.000,002.410,50
Ağırlıklı Ortalama2.554.704,142.440,14
Toplam İşlem Hacmi (TL)6.822.945.232,60
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.647,38
Toplam İşlem Adedi126

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber