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Manuel vites otomobillere talep azalıyor

Türkiye otomotiv pazarında, ocak-haziran döneminde otomatik vites otomobillerin pazar payı yüzde 90,4'e ulaşırken, küresel anlamda otomatik vites otomobil üretiminin manuel vitese kıyasla daha fazla olmasının da satışlara etki ettiği belirtiliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2024 11:27, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2024 11:28
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Manuel vites otomobillere talep azalıyor

Otomobil satın alırken, fiyat, yakıt ve motor tipi önemli bir rol oynuyor. Aracın şanzıman tipi de otomobil kullanıcılarının tercihlerinde önemli bir faktör olarak görülüyor. Özellikle yoğun şehir içi trafikte konforlu sürüş imkanı sunan otomatik vites otomobillere ilgi de giderek artıyor.

Türkiye otomotiv pazarında, bu yılın ocak-haziran döneminde otomatik vites araç satışları yükselmeye devam etti. Söz konusu artışta küresel anlamda otomatik vites otomobil üretiminin manuel vitese kıyasla daha fazla olmasının etkisinin de bulunduğu belirtiliyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlenen verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, yılın ilk yarısında 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 3,7 büyüyerek 577 bin 981 adet olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, otomobil satışları yüzde 7,3 artarak 462 bin 955 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde 8,7 azalışla 115 bin 26 adet olarak kayıtlara geçti.

Manuel otomobillerin payı tek haneye geriledi

Haziran ayı sonu itibarıyla otomatik şanzımanlı otomobiller, satışlardan 418 bin 701 adetle yüzde 90,4 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 44 bin 254 adetle yüzde 9,6 oldu. Böylece söz konusu dönemde satılan her 10 otomobilden 9'u otomatik vites olarak kayıtlara geçerken, manuel şanzımana sahip otomobillerin pazardaki payı da tek haneye indi.

En düşük pay C segmentinde

Segment bazında ele alındığında, en yüksek otomatik şanzıman payına yüzde 100 ile ultra lüks segmenti (F), lüks segmenti (E) ve üst-orta segment (D) sahip oldu. Bu segmentleri, yüzde 96,3 ile en küçük şehir otomobilleri olarak bilinen A segment, yüzde 95,5 ile küçük araç sınıfı olarak bilinen B segment ve yüzde 85,3 ile de kompakt sınıf ya da alt orta sınıf olarak adlandırılan C segment takip etti.

Haziran ayı otomobil satışları baz alındığında da otomatik vites satışları manuel vites satışlarının üzerinde gerçekleşti. Geçen ay toplam 462 bin 955 otomobil satışının 418 bin 701'i otomatik vites otomobiller oluşturdu.

Manuel otomobillerin payı son yılların en düşük seviyesinde

Dönemler itibarıyla bakıldığında manuel vites otomobillerin pazar payındaki azalış trendi devam etti.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde otomatik şanzımanlı otomobillerin pazar payı yüzde 78 ve satışı 336 bin 662 adet, manuel şanzımanlı otomobillerin pazar payı da yüzde 22 ve satışı 94 bin 710 seviyesinde gerçekleşmişti.

2022 yılının ocak-haziran döneminde manuel şanzımanlı otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 22,2, 2021'in aynı döneminde yüzde 24,3, 2020'de yüzde 30,4, 2019'da yüzde 33,72, 2018'de yüzde 34,63, 2017'de yüzde 41,92, 2016'da yüzde 42,7 ve 2015'te de yüzde 52,20 seviyesinde kayıtlara geçmişti.

ODMD sitesinde ilk verilerin yer aldığı 2006 raporunda ise tüm segmentler içindeki otomatik vitesli araç satışlarının payı yüzde 22, manuel vitesli araç satışlarının payı da yüzde 88 olarak kaydedilmişti.

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