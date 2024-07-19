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TÜİK: Haziranda 198 bin 581 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayında 198 bin 581 taşıtın trafiğe kaydının yapıldığını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Temmuz 2024 11:36, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2024 11:37
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TÜİK: Haziranda 198 bin 581 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

TÜİK, Haziran 2024 dönemine ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; haziran ayında 198 bin 581 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 14,6 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,5 arttı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre kamyonda yüzde 41,2, otobüste yüzde 39,1, minibüste yüzde 38,9, özel amaçlı taşıtta yüzde 34,3, kamyonette yüzde 24,2, traktörde yüzde 22,7, otomobilde yüzde 15,2 ve motosiklette yüzde 10,5 azaldı. Geçen yılın aynı ayına göre ise trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 22,7, motosiklette yüzde 11,6 ve otomobilde yüzde 0,2 artarken; özel amaçlı taşıtta yüzde 36,4, kamyonda yüzde 24,6, traktörde yüzde 22,4, kamyonette yüzde 18,7 ve otobüste yüzde 11,9 azaldı.

Ayrıca; haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,2'si motosiklet, yüzde 38,1'i otomobil, yüzde 6,7'si kamyonet, yüzde 3,1'i traktör, yüzde 1,2'si kamyon, yüzde 0,4'ü minibüs, yüzde 0,2'si otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlardan oluştu. Haziran sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların da yüzde 52,5'ini otomobil, yüzde 18,8'ini motosiklet, yüzde 15,3'ünü kamyonet, yüzde 7,4'ünü traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Haziran ayında 676 bin 83 taşıtın devri yapıldı. Bu taşıtların yüzde 64,4'ünü otomobil, yüzde 15,1'ini kamyonet, yüzde 13,8'ini motosiklet, yüzde 2,6'sını traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

6 AYDA 1,2 MİLYON TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak-haziran ayları arasındaki 6 aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 19,2 artarak 1 milyon 261 bin 1 adet olurken; trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 8,4 azalıp 13 bin 509 adet oldu. Böylece ocak-haziran döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 247 bin 492 artış gerçekleşti.

Ocak-haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 508 bin 801 otomobilin yüzde 65,2'si benzin, yüzde 12,9'u hibrit, yüzde 12,4'ü dizel, yüzde 8,4'ü elektrikli ve yüzde 1,1'i LPG yakıtlı. Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 727 bin 46 adet otomobilin ise yüzde 34,9'u dizel, yüzde 32,6'sı LPG, yüzde 29,6'sı benzin, yüzde 1,8'i hibrit ve yüzde 0,8'i elektrikli. Ayrıca, kaydı yapılan 508 bin 801 otomobilin yüzde 38,6'sı gri, yüzde 25,3'ü beyaz, yüzde 13'ü siyah, yüzde 11,6'sı mavi, yüzde 6,3'ü kırmızı, yüzde 2,7'si yeşil, yüzde 1'i turuncu, yüzde 0,6'sı sarı, yüzde 0,5'i mor ve yüzde 0,4'ü diğer renkli.

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