Diyanet'ten, Kur'an Kursu öğreticileri için isteğe bağlı nakil duyurusu

Atanma işlemlerine esas olmak üzere;



a) Kur'an kursu öğreticisi olarak görev yapan personelden (adaylığın kaldırılması şartıyla) 31

Ağustos 2024 tarihi itibarıyla atandığı il veya ilçede 6 (altı) ayı tamamlayanlar il içi; tüm

ünvanlarda 2 (iki) yılı tamamlayanlar ise il dışı yer değiştirme talebinde bulunabilecektir.



b) Sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi olarak görev yapmakta iken 7433 Sayılı Kanun ile 633 Sayılı

Kanun'un 10/A Maddesi kapsamında kadroya geçen personelden 31 Ağustos 2024 tarihi

itibarıyla atandığı il veya ilçede 6 (altı) ayı tamamlayanlar il içi; atandığı il veya ilçede 2 (iki)

yılı toplamda ise en az 4 (dört) yıllık fiili hizmet süresini tamamlayanlar il dışı yer değiştirme

talebinde bulunabilecektir.



c) İl içi ve il dışı nakil talebinde bulunacak olan Kur'an kursu öğreticileri 01.08.2024 tarihinde

başlayıp 09.08.2024 tarihi saat 16:55'e kadar bağlı bulundukları il müftülüğüne müracaatta

bulunabilecektir.



d) Adaylar tercih işlemlerini kendi kullanıcı hesapları vasıtasıyla 12.08.2024 tarihinde başlayıp

15.08.2024 tarihi saat 23:55'e kadar https://dibbys.diyanet.gov.tr adresi üzerinden

gerçekleştirebileceklerdir.



e) 4-6 yaş grubu öğrencilerine yönelik din eğitimi verilen Kur'an kurslarına tercihte bulunabilmek

için;

. İlahiyat fakültesi mezunu ve çocuk eğitimi ile ilgili diploma, 296 saat ve üzeri belge veya

sertifika sahibi olmak,



. Halihazırda 4-6 yaş Kur'an kurslarında görev yapıyor olmak veya daha önce görev yapmış

olmakla birlikte çocuk eğitimi ile ilgili diploma, 296 saat ve üzeri belge veya sertifika sahibi

olmak,



. Kadın olmak.



f) Adaylar 10 tercih yapabilecektir.



g) Tercih yapan adaylar;



. "Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum." veya "Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul

etmiyorum." seçeneklerinden herhangi birini mutlaka işaretleyecektir.



. Tercihlerine yerleştirilemeyen adaylardan "Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum."

seçeneğini işaretleyenler öncelikli olarak tercihte bulunduğu illerdeki boş kalan kadrolardan

herhangi birine, bunun mümkün olmaması halinde ilan edilen görev yerlerinden boş kalan yerlere

kontenjan adedince bilgisayar kurası ile yerleştirilebilecektir.



. "Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum." seçeneğini işaretleyen ve tercihlerinden

herhangi birine yerleşemeyenlerin atama işlemleri yapılamayacaktır.



h) Ücretsiz izinde olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.



i) Başkanlıkça ve valilikçe başka kurumda görevlendirilen personelin başvuruları kabul edilecektir.



j) İl müftülüğüne müracaatta bulunan Kur'an kursu öğreticileri, başvuru bilgilerini kontrol edip

Kur'an Kursu Öğreticileri Değerlendirme Formu'nun (Ek-6 form) onaylı bir suretini teslim

alacaklardır.

k) Ek-6 form puanının doğru olmasının önem arz etmesi sebebiyle yapılan aktivasyon işleminde

başvuru sahiplerinin, bilgilerini dikkatlice kontrol etmeleri gerekmektedir. Aksi bir durumda

sorumluluk başvuru sahiplerine ait olacaktır.



l) Tercihlere yerleştirme işlemlerinde Ek-6 form puanı en yüksek olana öncelik verilecektir. Ek-6

form puanlarının eşitliği halinde sırasıyla;



- MBSTS puanı yüksek olana,



- Görev yılı fazla olana,



- Hafız olana,



- Öğrenim düzeyi yüksek olana,



- Doğum tarihi önce olana,



öncelik verilecektir.



m) Kur'an kursu öğreticileri yerleştirme sonuçlarını kendi kullanıcı hesaplarından 21.08.2024

tarihinde öğrenebileceklerdir.



n) Tercihine yerleştirmesi yapılan Kur'an kursu öğreticilerinin nakil işlemleri yerleştiği İl

Müftülüğü tarafından 22/08/2024 - 28/08/2024 tarihleri arasında sonuçlandırılacaktır.



o) Tercihlerine yerleştiği halde yeni görev yerine başlamayanlar bir sonraki yıl tercihte

bulunamayacaklardır.



p) Yanlış beyanda bulunanların yerleştirmesi yapılsa dahi ataması iptal edilecektir.

İlgililere duyurulur.

