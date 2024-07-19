Yeni vergiler devlete ne getirecek?
Yeni vergiler devlete ne getirecek?
Üsküdar Üniversitesi'ni seç, değişimin öncüsü sen ol!
Üsküdar Üniversitesi'ni seç, değişimin öncüsü sen ol!
Sponsorlu İçerik
THY mağdur yolculara ilave haklar tanıdı
THY mağdur yolculara ilave haklar tanıdı
'Kurumlarla irtibattayız, aksaklığın önemli bölümünü atlattık'
'Kurumlarla irtibattayız, aksaklığın önemli bölümünü atlattık'
Diyanet'ten, Kur'an Kursu öğreticileri için isteğe bağlı nakil duyurusu
Diyanet'ten, Kur'an Kursu öğreticileri için isteğe bağlı nakil duyurusu
Yazılım sisteminde küresel sorun! BTK'dan ilk açıklama
Yazılım sisteminde küresel sorun! BTK'dan ilk açıklama
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde terfi ve emeklilik kararları!
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde terfi ve emeklilik kararları!
KPSS Alan Bilgisi sınavları hafta sonu yapılacak
KPSS Alan Bilgisi sınavları hafta sonu yapılacak
Dünya genelinde büyük arıza: Yazılım işlemleri durdu
Dünya genelinde büyük arıza: Yazılım işlemleri durdu
Mama bağışlarıyla ailecek zengin oldular: Mamazadeler
Mama bağışlarıyla ailecek zengin oldular: Mamazadeler
Otomotivde GSR II regülasyonu, piyasada kaosa neden oldu
Otomotivde GSR II regülasyonu, piyasada kaosa neden oldu
Elektrik akımı faciası soruşturması: 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı
Elektrik akımı faciası soruşturması: 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı
600 bin hayalet eve ek emlak vergisi geliyor
600 bin hayalet eve ek emlak vergisi geliyor
Hükümet, emeklilik sistemini değiştirmek için düğmeye bastı
Hükümet, emeklilik sistemini değiştirmek için düğmeye bastı
Bir ayda 100 bin Suriyeli döndü!
Bir ayda 100 bin Suriyeli döndü!
Vergi paketi komisyonda kabul edildi
Vergi paketi komisyonda kabul edildi
Teklif TBMM'ye sunuldu: E-Ticaret Kanunu değişiyor
Teklif TBMM'ye sunuldu: E-Ticaret Kanunu değişiyor
Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi kabul edildi
Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi kabul edildi
Dünyada sadece 17 öğretmene verilen ödülü aldı
Dünyada sadece 17 öğretmene verilen ödülü aldı
Aylık ortalama kazancı en yüksek bölümler
Aylık ortalama kazancı en yüksek bölümler
Bakan Şimşek: Net rezervler son 4,5 yılın zirvesinde
Bakan Şimşek: Net rezervler son 4,5 yılın zirvesinde
Yeni TFF Başkanından ilk açıklama: Kurullar istifalarını sunsun
Yeni TFF Başkanından ilk açıklama: Kurullar istifalarını sunsun
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Türkiye, Somali denizlerinde doğal gaz ve petrol arayacak
Türkiye, Somali denizlerinde doğal gaz ve petrol arayacak
KPSS 2024/6 yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS 2024/6 yerleştirme sonuçları açıklandı
TCMB faiz kararını salı günü açıklayacak
TCMB faiz kararını salı günü açıklayacak
ALES/2 sınav giriş belgeleri yayınlandı
ALES/2 sınav giriş belgeleri yayınlandı
Veliler ayaklandı: Özel okullarda 50 bin TL'ye varan kitap ücreti
Veliler ayaklandı: Özel okullarda 50 bin TL'ye varan kitap ücreti
TÜİK açıkladı: En yüksek işsizlik hangi illerde?
TÜİK açıkladı: En yüksek işsizlik hangi illerde?
Dört bakanlık doğurganlık hızının düşmesiyle ilgili çalışma grubu kuracak
Dört bakanlık doğurganlık hızının düşmesiyle ilgili çalışma grubu kuracak
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Diyanet'ten, Kur'an Kursu öğreticileri için isteğe bağlı nakil duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı 2024Yılı Kur'an kursu öğreticilerinin isteğe bağlı görev yeri değişikliği (nakil) işlemleri için usul ve esasları açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Temmuz 2024 12:20, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2024 12:21
Yazdır
Diyanet'ten, Kur'an Kursu öğreticileri için isteğe bağlı nakil duyurusu

Atanma işlemlerine esas olmak üzere;

a) Kur'an kursu öğreticisi olarak görev yapan personelden (adaylığın kaldırılması şartıyla) 31
Ağustos 2024 tarihi itibarıyla atandığı il veya ilçede 6 (altı) ayı tamamlayanlar il içi; tüm
ünvanlarda 2 (iki) yılı tamamlayanlar ise il dışı yer değiştirme talebinde bulunabilecektir.

b) Sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi olarak görev yapmakta iken 7433 Sayılı Kanun ile 633 Sayılı
Kanun'un 10/A Maddesi kapsamında kadroya geçen personelden 31 Ağustos 2024 tarihi
itibarıyla atandığı il veya ilçede 6 (altı) ayı tamamlayanlar il içi; atandığı il veya ilçede 2 (iki)
yılı toplamda ise en az 4 (dört) yıllık fiili hizmet süresini tamamlayanlar il dışı yer değiştirme
talebinde bulunabilecektir.

c) İl içi ve il dışı nakil talebinde bulunacak olan Kur'an kursu öğreticileri 01.08.2024 tarihinde
başlayıp 09.08.2024 tarihi saat 16:55'e kadar bağlı bulundukları il müftülüğüne müracaatta
bulunabilecektir.

d) Adaylar tercih işlemlerini kendi kullanıcı hesapları vasıtasıyla 12.08.2024 tarihinde başlayıp
15.08.2024 tarihi saat 23:55'e kadar https://dibbys.diyanet.gov.tr adresi üzerinden
gerçekleştirebileceklerdir.

e) 4-6 yaş grubu öğrencilerine yönelik din eğitimi verilen Kur'an kurslarına tercihte bulunabilmek
için;
. İlahiyat fakültesi mezunu ve çocuk eğitimi ile ilgili diploma, 296 saat ve üzeri belge veya
sertifika sahibi olmak,

. Halihazırda 4-6 yaş Kur'an kurslarında görev yapıyor olmak veya daha önce görev yapmış
olmakla birlikte çocuk eğitimi ile ilgili diploma, 296 saat ve üzeri belge veya sertifika sahibi
olmak,

. Kadın olmak.

f) Adaylar 10 tercih yapabilecektir.

g) Tercih yapan adaylar;

. "Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum." veya "Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul
etmiyorum." seçeneklerinden herhangi birini mutlaka işaretleyecektir.

. Tercihlerine yerleştirilemeyen adaylardan "Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum."
seçeneğini işaretleyenler öncelikli olarak tercihte bulunduğu illerdeki boş kalan kadrolardan
herhangi birine, bunun mümkün olmaması halinde ilan edilen görev yerlerinden boş kalan yerlere
kontenjan adedince bilgisayar kurası ile yerleştirilebilecektir.

. "Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum." seçeneğini işaretleyen ve tercihlerinden
herhangi birine yerleşemeyenlerin atama işlemleri yapılamayacaktır.

h) Ücretsiz izinde olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

i) Başkanlıkça ve valilikçe başka kurumda görevlendirilen personelin başvuruları kabul edilecektir.

j) İl müftülüğüne müracaatta bulunan Kur'an kursu öğreticileri, başvuru bilgilerini kontrol edip
Kur'an Kursu Öğreticileri Değerlendirme Formu'nun (Ek-6 form) onaylı bir suretini teslim
alacaklardır.

k) Ek-6 form puanının doğru olmasının önem arz etmesi sebebiyle yapılan aktivasyon işleminde
başvuru sahiplerinin, bilgilerini dikkatlice kontrol etmeleri gerekmektedir. Aksi bir durumda
sorumluluk başvuru sahiplerine ait olacaktır.

l) Tercihlere yerleştirme işlemlerinde Ek-6 form puanı en yüksek olana öncelik verilecektir. Ek-6
form puanlarının eşitliği halinde sırasıyla;

- MBSTS puanı yüksek olana,

- Görev yılı fazla olana,

- Hafız olana,

- Öğrenim düzeyi yüksek olana,

- Doğum tarihi önce olana,

öncelik verilecektir.

m) Kur'an kursu öğreticileri yerleştirme sonuçlarını kendi kullanıcı hesaplarından 21.08.2024
tarihinde öğrenebileceklerdir.

n) Tercihine yerleştirmesi yapılan Kur'an kursu öğreticilerinin nakil işlemleri yerleştiği İl
Müftülüğü tarafından 22/08/2024 - 28/08/2024 tarihleri arasında sonuçlandırılacaktır.

o) Tercihlerine yerleştiği halde yeni görev yerine başlamayanlar bir sonraki yıl tercihte
bulunamayacaklardır.

p) Yanlış beyanda bulunanların yerleştirmesi yapılsa dahi ataması iptal edilecektir.
İlgililere duyurulur.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber