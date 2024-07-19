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Kalp krizinden vefat eden emniyet müdür yardımcısı için tören düzenlendi

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Şanlıurfa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran için tören düzenlendi. Törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2024 16:09, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2024 16:09
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Kalp krizinden vefat eden emniyet müdür yardımcısı için tören düzenlendi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran, dün gece evinde rahatsızlandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Baran'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Baran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tören düzenlendi

Hayatını kaybeden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran için tören düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, milletvekilleri, belediye başkanları, kurum müdürleri, STK temsilcileri ile askerler ve emniyet teşkilatında çalışan mesai arkadaşları katıldı.

Törenin ardından Baran'ın cenazesi defnedilmek üzere Kocaeli'ne uğurlandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünde 2. Sınıf emniyet müdürü olarak görev yapan Baran, 1974 yılında Sakarya'da dünyaya geldi. 2006 yılında mesleğe başlayan Baran'ın bekar olduğu öğrenildi.

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