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'Tam bağımsız bir Türkiye için Milli Teknoloji Hamlesi diyoruz'

Selçuk Bayraktar yazılım sisteminde yaşanan küresel sıkıntı ile ilgili paylaşım yaptı. "Refahı tüm dünyaya yayması umulan yüksek teknoloji ve inovasyon, an geliyor, dünya sistemini kilitliyor" ifadelerini kullanan Bayraktar, bu nedenle tam bağımsız bir Türkiye için Milli Teknoloji Hamlesi dediklerini ifade etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Temmuz 2024 15:15, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2024 15:16
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'Tam bağımsız bir Türkiye için Milli Teknoloji Hamlesi diyoruz'

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yazılım sisteminde yaşanan küresel sıkıntı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı

"Tek işletim sistemi, Tek arama motoru, Bir iki sosyal medya platformu, Birkaç alışveriş sitesi... Sadece birinin çökmesi bile dünyada bağlı olan tüm devletlerin kritik alt yapısının neredeyse çökmesine neden oluyor."

"İşte bu nedenle tam bağımsız bir Türkiye için Milli Teknoloji Hamlesi"

"Refahı tüm dünyaya yayması umulan yüksek teknoloji ve inovasyon, an geliyor, dünya sistemini kilitliyor. Yüksek teknoloji küresel düzeyde tekelleştiğinde, işte bu kadar kırılgan" ifadelerini kullanan Bayraktar, "Yaşadığımız siber fiziksel ağlarla örülü dünyada, teknolojinin her alanında bağımsızlık toplumlar için vazgeçilmez" dedi.

Selçuk Bayraktar, "İşte bu nedenle tam bağımsız bir Türkiye için Milli Teknoloji Hamlesi" vurgusunu yaptı.

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