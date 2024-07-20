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Covid19 döneminde, verilen görevi yapmayan memura verilen cezaya onay

Covid 19 salgını döneminde sosyal çalışmacı olarak çalışan, ancak kendisine verilen yaşlılara maske ve sabun hediye paketini dağıtma görevini, görev tanımı içerisinde yer almadığı gerekçesiyle yerine getirmeyen memura verilen yer değiştirme cezası, Bölge İdare Mahkemesi tarafından hukuka uygun bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 20 Temmuz 2024 00:10, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2024 16:49
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Covid19 döneminde, verilen görevi yapmayan memura verilen cezaya onay

Batman'da Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde çalışan bir sosyal çalışmacı, Covid19 salgını döneminde (2020 yılında), kendisine verilen yaşlılara maske ve sabun dağıtma görevini reddetmiştir. Vefa Sosyal destek grupları içine alınan sosyal çalışmacı, verilen görevin görev tanımı içerisinde yer almadığını belirtmiştir. Verilen görevi yerine getirmeyen sosyal çalışmacı hakkında soruşturma başlatılmış ve Batman ilinden Yozgat iline atanmasına karar verilmiştir.

Hakkında yer değişikliği işlemi uygulanan memur dava açmış ancak idare mahkemesi, verilen görevin hizmet gereklerine uygun olduğu ve verilen görevin yapılmayarak hizmetin aksamasına sebebiyet verilmesini gerekçe göstererek davanın REDDİNE karar vermiştir.

İdare mahkemesinin RED kararı Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 2021/2547 Esas Nolu davasıyla yargı yollarına kapalı olmak üzere kesin olarak onanmıştır.

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