Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci konumunda
Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2024 16:29, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2024 16:52
Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır
İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da işgalcidir
İsrail'in işgal ettiği toraklardaki yerleşim politikaları Cenevre Sözleşmesini ihlal etmektedir
İsrail'in işgal ettiği topraklarda Filistinlilere ait doğal kaynakları kullanması uluslararası hukuka aykırıdır
İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yerleşimleri ile uluslararası hukuku ihlal etmektedir