Adıyaman'da bir kişi karısını boğarak öldürdü

Kötü koku yayılması üzerine çevredekiler, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, merkez Bahçelievler Mahallesi 934. Sokak'ta yaşayan Kemal B, henüz bilinmeyen nedenle karısı Esma B'yi (41) boğarak öldürdükten sonra, cesedini çuvala koyup binanın bahçesine bıraktı.

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