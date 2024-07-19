Bakan Tunç: İşgalci İsrail, alınan kararlara uymalı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı'nın bugün açıkladığı karar ile İsrail'in Filistin'de işgalci olduğu ve Filistinlilerin davasında haklı olduğunun bir kez daha tescillendiğini belirterek, "İsrail'in haksız işgali ve yaptığı katliamın asla kabul edilemez olduğu uluslararası yargı tarafından gözler önüne serilmiştir. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 40 bine yakın masum Filistinlinin hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 90 bin Filistinlinin yaralanmasına neden olan işgalci İsrail, alınan kararlara uymalı ve hain saldırılarına biran önce son vermelidir" ifadelerini kulandı.

'YANLARINDA YER ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Tunç, insan haklarına inanan ülkelerin, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarından geri çekilmesi için daha etkin rol üstlenmeleri gerektiğini söyleyerek, "İnsan haklarını yok sayan, uluslararası hukuku görmezden gelen İsrailli yetkililer, insanlık vicdanında mahkum oldukları gibi uluslararası yargı önünde de hesap verecek ve mahkum olacaktır. Türkiye olarak daima Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında yer almaya devam edeceğiz" diye konuştu.