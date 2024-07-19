OGM'den 'helikopterler yangına müdahale etmedi' iddialarına yanıt

OGM'nin sosyal medya hesabından, söz konusu iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, OGM tarafından imzalanan helikopter kiralama sözleşmelerine, helikopterlerin pilotajları, tamir-bakımı ve yakıt giderlerinin dahil olduğuna dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar yüklenici firmaların hak ediş ödemeleri düzenli ve zamanında yapılmıştır. Ödemesi yapılmayan hiçbir kiralama işi olmamıştır. 'Yakıt parası verilmediği veya kiralama ücreti ödenmediği için helikopterlerin yangına müdahale etmediği, günlerdir kalkmadığı' iddiaları kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir ve gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iftiralar orman yangınlarıyla mücadeleyi zafiyete uğratmak amaçlıdır."