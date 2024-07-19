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MB'nin faiz kararı ne olacak? İşte ekonomistlerin beklentisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, temmuz ayı faiz kararını bu ayın 23'ünde açıklayacak. Merkez Bankası'nın politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin ekonomistlerin beklentisi belli oldu. Ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2024 22:40, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2024 22:40
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MB'nin faiz kararı ne olacak? İşte ekonomistlerin beklentisi

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

AA Finans'ın TCMB'nin 23 Temmuz Salı günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 3'ü yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 47,5, 6'sı yüzde 45, 1'i yüzde 42,5 ve 2'si yüzde 40 olacağını öngördü. 2 ekonomist ise yıl sonu tahmininde bulunmadı.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.

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