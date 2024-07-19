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Moody's Türkiye'nin kredi notunu iki kademe yükseltti

Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B3"ten "B1"e yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2024 23:44, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2024 00:03
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Moody's Türkiye'nin kredi notunu iki kademe yükseltti

Türkiye'nin genel seçimlerin ardından uluslararası finans çevreleri tarafından kabul edilen ekonomi politikalara geçmesi, birçok olumlu habere neden oldu.

Türkiye'nin CDC puanının düşmesiyle şirketler artık daha düşük faizli döviz kredisi kullanabilirken, Gri Liste'den çıkış ve kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) kredi notunu yükseltmesi yatırımcı güvenini artıran konular oldu.

Moody's, ocak ayındaki değerlendirmedesin Türkiye'nin kredi notunu 'B3' olarak teyit ederken, not görünümünü 'durağan'dan 'pozitif'e çevirmişti.

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