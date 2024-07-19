Giresun'da heyelan: Giresun-Gümüşhane karayolu ulaşıma kapandı
Giresun'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Tirebolu-Doğankent yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol çift yönlü olarak ulaşıma kapandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2024 23:53, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2024 23:55
Sağanak yağış nedeniyle Tirebolu-Gümüşhane karayolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Bazı sürücülerin araçlarıyla yolda mahsur kaldığı öğrenildi.
Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tirebolu-Doğankent yolu şiddetli yağışlar nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Bu güzergahı kullanacak sürücüler lütfen trafiğe çıkmayınız. Sadece arama kurtarma araçlarının geçişine izin verilecektir" denildi.