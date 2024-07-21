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ÖSYM, 2024 YKS kayıt tarihlerini belirledi!

ÖSYM Başkanlığı 2024 YKS sonuçlarını açıkladıktan sonra üniversiteler tarafından yapılacak kayıt tarihlerini belirledi!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Temmuz 2024 00:02, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2024 23:48
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ÖSYM, 2024 YKS kayıt tarihlerini belirledi!

Bilindiği üzere, ÖSYM tarafından 16 Temmuz 2024 tarihinde 2024 YKS sonuçları açıklanmıştır.

Bunun üzerine, ÖSYM tarafından üniversitelere gönderilen yazıda, 2024-2025 eğitim-öğretim
yılı için tüm yükseköğretim programlarında kesin kayıtlar, 19 - 23 Ağustos 2024 tarihleri arasında
yapılacağı belirtilmiştir.

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