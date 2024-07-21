ÖSYM, 2024 YKS kayıt tarihlerini belirledi!
ÖSYM Başkanlığı 2024 YKS sonuçlarını açıkladıktan sonra üniversiteler tarafından yapılacak kayıt tarihlerini belirledi!
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Temmuz 2024 00:02, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2024 23:48
Bilindiği üzere, ÖSYM tarafından 16 Temmuz 2024 tarihinde 2024 YKS sonuçları açıklanmıştır.
Bunun üzerine, ÖSYM tarafından üniversitelere gönderilen yazıda, 2024-2025
eğitim-öğretim
yılı için tüm yükseköğretim programlarında kesin kayıtlar, 19 - 23 Ağustos 2024 tarihleri arasında
yapılacağı belirtilmiştir.