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Afyonkarahisar'da otobüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2024 10:27, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2024 10:28
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Afyonkarahisar'da otobüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Yolcu otobüsü, Dinar-Çay kara yolunun 37'inci kilometresinde otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan F.K. ile N.B.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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