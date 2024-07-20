'KKTC'nin tanınması yönünde müzakerelere bağlılığımızı sürdüreceğiz'

Kurtulmuş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medyadan mesaj yayımladı.

Kıbrıs Barış Harekatı ile kazanılan zaferin 50'nci yılının büyük bir gururla ve mutlulukla kutlandığını ifade eden Kurtulmuş, barış ve huzur adına 20 Temmuz 1974'te atılan adımın, Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve egemenliği için önemli bir dönüm noktası, cesaret ve sabırla kazanılan özgürlüğün sembolü olduğunu vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Kıbrıs Barış Harekatı, hem Türkiye'nin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının bir teyididir. Harekattan önce Kıbrıs Türklerine gerçekleştirilen katliamlara karşı, sulh ve adalet esaslı milli mücadelemizin aziz hatırasını bir kez daha yad ediyoruz. Bu harekat, Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan haklarını koruma ve Kıbrıs Türklerinin vatanını savunma kararlılığının da bir simgesidir. Aynı zamanda Adanın güvenliği ve huzurunu sağlayarak, çatışmaların ortadan kalktığı esenlik ortamını tesis etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Kıbrıs Türk halkının, haklarını ve eşit statüsünü tanımanın bölgedeki istikrar ve barışın anahtarı olacağının altını çizen Kurtulmuş, her zaman olduğu gibi bugün de Kıbrıs'ta hakkaniyete uygun bir anlaşmanın yürürlüğe girmesi için diyalog ve iş birliği ruhunun önemini vurguladıklarını belirtti.

Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türklerinin, bağımsız devletlerinin çatısı altında huzur ve güvenle yaşamaya devam edeceğine olan inancım tamdır. Geldiğimiz noktada Kıbrıs Türk halkının taleplerine uygun şekilde KKTC'nin tanınması yönünde kalıcı bir çözüm için diplomatik yolları kararlılıkla tercih ederek, prensipli müzakerelere bağlılığımızı sürdüreceğiz. Kıbrıs şehitlerimizi ve kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı rahmetle, gazilerimizi minnetle anarken, barış ve özgürlüğün daim olduğu bir gelecek temenni ediyorum."