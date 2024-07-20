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Ersin Tatar: 20 Temmuz Kıbrıs Türkünün yoktan var oluşudur

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamalarında konuştu. Tatar, 20 Temmuz Kıbrıs Türkünün yoktan var oluşudur. Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türküm diyene. Kıbrıs Türk halkı, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2024 11:44, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2024 11:45
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Ersin Tatar: 20 Temmuz Kıbrıs Türkünün yoktan var oluşudur

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamalarında konuştu.

Ersin Tatar, "20 Temmuz Kıbrıs Türkünün yoktan var oluşudur. Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türküm diyene." dedi ve Yunanistan Savunma Bakanı'nın açıklamalarını kınadı:

"Halkımıza 60 yıldır uygulanan insanlık dışı ambargoların savunulacak hiçbir tarafı yoktur. Kıbrıs Türklerini ve TSK'yı hedef alan Yunanistan Savunma Bakanı'nın düzeysiz açıklamasını şiddetle kınıyoruz. Rum tarafının adımları barışa değil, gerginliğe hitap ediyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Ersin Tatar, her zaman KKTC'nin yanında olan ve destağini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti:

"KKTC'yi tanıtmak ve refahını artırmak için Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle canla başla çalışıyoruz. Bize her alanda desteğini esirgemeyen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı, siz Kıbrıs Türk halkının hakkının çiğnenerek temsil ettirilmediği BM platformunda sesimiz oldunuz. Konuşmalarınız Kıbrıs Türk halkı için büyük onur meselesidir. Her platformda sesimiz olduğunuz için teşekkür ederim."

KKTC Türk Devletleri Teşkilatı'nda

"Kıbrıs Türk halkı, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır" diyen Ersin Tatar, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne katılmalarının önemini vurguladı:

"Azerbaycan'ın Şuşa kentinde gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katılmamız ve orada KKTC bayrağımızın dalgalanması iki devlet siyasetimizin güçlendiğinin ve kabul görmekte olduğunun ifadesidir."

Tatar, "Kıbrıs Türkü'nün haklı mücadelesine büyük katkı sağlamış olan Türk devlet adamları Sayın Adnan Menderes'i, Bülent Ecevit'i, Necmettin Erbakan'ı, Turan Güneş'i sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum." dedi.

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