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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 19 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Asos bölgesinde 15 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2024 13:12, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2024 13:08
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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 19 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Asos bölgesinde tespit ettiği 15 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz."

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