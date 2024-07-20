YÖK Başkanı açıkladı: O öğrencilerden katkı payı alınmayacak
YÖK Başkanı açıkladı: O öğrencilerden katkı payı alınmayacak
Üsküdar Üniversitesi'ni seç, değişimin öncüsü sen ol!
Üsküdar Üniversitesi'ni seç, değişimin öncüsü sen ol!
Sponsorlu İçerik
İstanbul'da 45 derece kabusu
İstanbul'da 45 derece kabusu
THY: Tüm operasyonlarımız normale dönmüştür
THY: Tüm operasyonlarımız normale dönmüştür
Uzmanlar Türkiye'nin kredi notundaki artırımların devam etmesini bekliyor
Uzmanlar Türkiye'nin kredi notundaki artırımların devam etmesini bekliyor
İzmir'de hemzemin geçitte feci kaza: 3 ölü
İzmir'de hemzemin geçitte feci kaza: 3 ölü
KPSS Alan Bilgisi sınavlarının sabah oturumu yapıldı
KPSS Alan Bilgisi sınavlarının sabah oturumu yapıldı
Yozgat'ta feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti
Yozgat'ta feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti
Emekliye ek zam farkı ne zaman yatacak? Tarih verildi
Emekliye ek zam farkı ne zaman yatacak? Tarih verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC bizim göz bebeğimizdir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC bizim göz bebeğimizdir
MSB: Kıbrıs Türkü'nü hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız
MSB: Kıbrıs Türkü'nü hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Köpek üzerinden kaos planı! Sözde hayvanseverlerden kirli çağrı
Köpek üzerinden kaos planı! Sözde hayvanseverlerden kirli çağrı
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı!
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı!
Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
Bakan Şimşek: Moody's kredi notumuzu ilk defa iki kademe artırdı
Bakan Şimşek: Moody's kredi notumuzu ilk defa iki kademe artırdı
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yaralanan Yarbay şehit oldu
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yaralanan Yarbay şehit oldu
Moody's Türkiye'nin kredi notunu iki kademe yükseltti
Moody's Türkiye'nin kredi notunu iki kademe yükseltti
Bakan Uraloğlu yanıtladı: Yazılım sistemlerindeki sorun giderildi mi?
Bakan Uraloğlu yanıtladı: Yazılım sistemlerindeki sorun giderildi mi?
MB'nin faiz kararı ne olacak? İşte ekonomistlerin beklentisi
MB'nin faiz kararı ne olacak? İşte ekonomistlerin beklentisi
Bakan Tunç: İşgalci İsrail, alınan kararlara uymalı
Bakan Tunç: İşgalci İsrail, alınan kararlara uymalı
Microsoft 365: Tüm uygulama ve hizmetler kurtarıldı
Microsoft 365: Tüm uygulama ve hizmetler kurtarıldı
Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı
Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı
Küresel iletişim kesintisinden hangi şirketler etkilendi
Küresel iletişim kesintisinden hangi şirketler etkilendi
Adli tatil yarın başlıyor
Adli tatil yarın başlıyor
Bakan Kurum, iki bakan yardımcısını deprem bölgesinde görevlendirdi
Bakan Kurum, iki bakan yardımcısını deprem bölgesinde görevlendirdi
Uzmanından uyarı: Kapatılan ikinci öğretim programlarına dikkat!
Uzmanından uyarı: Kapatılan ikinci öğretim programlarına dikkat!
TCMB toplam rezervleri rekor kırdı
TCMB toplam rezervleri rekor kırdı
Yıldız Sarayı Müzesi açıldı: Ağustos sonuna kadar ücretsiz
Yıldız Sarayı Müzesi açıldı: Ağustos sonuna kadar ücretsiz
Yeni vergiler devlete ne getirecek?
Yeni vergiler devlete ne getirecek?
Ana sayfaHaberler Yaşam

İstanbul'da 45 derece kabusu

İstanbul'da yaşanan aşırı sıcaklar kentte yaşayanlara zor anlar yaşatıyor. Megakentte hava sıcaklığı bugün 34-37 derece aralığında seyrediyor. Ancak yoğun nem hissedilen sıcaklığın 45 derecenin üzerine çıkmasına neden oldu. Vatandaşların bazıları serinlemek için deniz kenarlarına koşarken, genellikle yoğun olduğu gözlenen bazı yerlerde sakinlik dikkat çekti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2024 16:27, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2024 16:28
Yazdır
İstanbul'da 45 derece kabusu

İstanbul'da artan nem oranıyla etkisini daha çok gösteren sıcak hava kent sakinlerine bunaltıcı bir gün yaşatırken serinlemek isteyenler çareyi denize girmekte buldu.

45 DERECENİN ÜSTÜNDE HİSSEDİLİYOR

Meteorolojik verilere göre, hafta boyunca kentte etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 34-37 derece aralığında seyreden sıcaklık, nemin de artmasıyla özellikle öğle saatlerinde 45 derecenin üzerinde hissediliyor.

Sıcak havaya rağmen Üsküdar sahiline gelenlerin bir kısmı serinlemek için denize girdi.

İstanbul Boğazı'nın serin sularında ferahlayanlar, kayalıkların üzerinde güneşlenip eşsiz manzaranın da keyfini çıkardı.

Sahil boyunca yürüyüş yapanlar, şapka veya şemsiyeyle güneşten korunmaya çalıştı. Güneşten etkilenenler ise sahildeki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Zeytinburnu ve Yenikapı sahillerinin, aşırı sıcak havanın da etkisiyle sakin olduğu gözlendi.

Hafta sonunu değerlendirmek isteyen İstanbullular aileleriyle piknik yapıp, denizde yüzdü.

Yüzmek için en çok tercih edilen Caddebostan'ın önceki haftalara göre sakin olması ve sahildeki otoparkların da boş kalması dikkati çekti. Bazı vatandaşlar gölgelik alanlarda sandalye ve masalarını getirerek piknik yaptı. Serinlemek isteyenler plajda denize girdi.

Kartal sahiline gelen vatandaşlar hem denizde yüzerek hem de ağaç gölgelerinde oturarak serinlemeye çalıştı. Vatandaşların ferahlamak için soğuk içecekler tükettiği görüldü.

Büyükçekmece sahilinde de yoğunluk gözlendi.

Denize girip serinleyen vatandaşlar, sahildeki şemsiyelerin altında güneşten korunmaya çalıştı. Bazıları da ağaçların altındaki gölgelik alanlara koydukları kamp sandalyelerinde oturarak vakit geçirdi.

Denize girmek isteyenlerin bir başka uğrak noktası da Sarayburnu sahili oldu. Kimi serin sularda yüzerken kimi de sahilde yürüyüşü tercih etti.

Denizde beliren iki yunusu görüp şaşıran vatandaşlar, cep telefonu kamerasıyla kaydetmeyi ihmal etmedi.

Karaköy ve Beşiktaş sahillerine gelenlerin bir kıszmı sıcaktan etkilenmemek için parklardaki ağaçların gölgelerinde vakit geçirdi, bir kısmı ise kafe gibi kapalı işletmelerde bulunmayı tercih etti.

"SICAKTAN NEFES ALAMAZ DURUMA GELİYORUZ"

Sarayburnu'nda denize giren Aydın Duman, havanın çok sıcak ve nemli olduğunu söyledi.

Duman, "Su çok güzel ve temiz. Bu suyu da başka yerde bulamazlar. Hava çok sıcak. Deniz olmasa yanarmışız." dedi.

Caddebostan Sahili'ne ailesiyle geldiği pikniğe gelen Halil Demirel, gölgelik alanda bile durmanın zor olması nedeniyle serinlemek için sık sık denize girdiğini anlattı.

Salih Bozdemir ise Salacak sahiline sıcak havalarda arkadaşlarıyla birlikte Boğaz'da yüzmek için geldiğini belirterek, "Deniz olmasa ne yapardık bilmiyorum." diye konuştu.

Gece saatlerinde nemle sıcaklığın da arttığını belirten Bozdemir, "Geceleri iki defa duş aldığımız oluyor. Nefes alamaz duruma geliyoruz. Evimizde klima falan da yok." ifadelerini kullandı.

Kartal sahilinde denize giren Selim Küçük, İstanbul'un çok sıcak olduğunu, çareyi ailecek kıyıya inmekte bulduklarını söyledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber