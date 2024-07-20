DEM Parti Adıyaman merkez ilçe başkanı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yusuf Özperçin'in dünkü basın açıklamasında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ve Türkiye Cumhuriyeti devleti aleyhinde açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle çalışma yürüttü.

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