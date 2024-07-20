DEM Parti Adıyaman merkez ilçe başkanı tutuklandı
DEM Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Yusuf Özperçin, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ve Türkiye Cumhuriyeti devleti aleyhinde açıklamalarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2024 16:37, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2024 16:39
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yusuf Özperçin'in dünkü basın açıklamasında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ve Türkiye Cumhuriyeti devleti aleyhinde açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle çalışma yürüttü.
Gözaltına alınan Özperçin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.