EURO 2024'ün en iyi golü Mert Müldür'den!
Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol, EURO 2024'ün en güzel golü seçildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Temmuz 2024 17:31, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2024 17:34
UEFA, taraftar oylarıyla seçilen EURO 2024'ün en iyi golünü açıkladı.
Listenin zirvesinde Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol yer aldı.
Türkiye'nin Hollanda'ya yenilerek çeyrek finalde veda ettiği turnuvayı İspanya kazanmıştı.
Mert Müldürs stunning volley is the fans Goal of the Tournament ️🏆#EUROGOTT | @AlipayPlus pic.twitter.com/IZTe8X7EqvUEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 20, 2024