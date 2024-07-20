YÖK Başkanı açıkladı: O öğrencilerden katkı payı alınmayacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücreti bakımından Türk vatandaşı öğrencilerle aynı esaslara tabi olacaklarını bildirdi.

Kararın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle alındığını belirten Özvar, "2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları Ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar"ın 3. maddesine 9. fıkra eklendiğini hatırlattı.

Özvar, eklenen fıkra ile yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında devlet üniversitelerine kayıt yaptıran KKTC uyruklu öğrencilerin herhangi öğrenim ücret ödemeyeceklerinin hüküm altına alındığını ifade etti.

Söz konusu fıkra hükmüne ilişkin olarak 13 Eylül 2023'te Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı alındığını anımsatan Özvar, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının katkıları ve Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda uygulanmasına 2024-2025 eğitim öğretim yılında başlanılacaktır. Diğer taraftan Kararın 1. maddesinin 6. fıkrasında ise bugüne kadar KKTC uyruklu olup ÖSYM merkezi yerleştirme sınavı ile devlet üniversitelerine kayıt yaptıran öğrencilerin geçmiş yıllarda olduğu gibi herhangi bir ücret ödemeyecekleri hüküm altına alınmıştır. Sonuç olarak, KKTC uyruklu olup KKTC'de ortaöğretimini tamamlayan tüm öğrenciler ister YÖS sınavı isterse YKS sınavı ile devlet üniversitesine kayıt yaptırmış olsun, program süreleri boyunca hiçbir ücret ödemeyeceklerdir. Programı aşan ya da ikinci bir üniversiteye kayıt yaptın öğrenciler sadece katkı payı ödeyeceklerdir."