Anadolu Otoyolu'nda kaza nedeniyle ulaşım aksadı

Otoyolun İstanbul istikameti Yeniçağa mevkisinde Ahmet E. yönetimindeki tır, Nevzat Ç. idaresindeki tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Ahmet E. yönetimindeki tırın dorsesinden düşen 21 büyükbaş hayvan otoyola dağıldı.

Trafik ve Karayolları ekipleri ile vatandaşların yardımıyla toplanan 19 hayvan, başka bir tıra yüklendi. Yaralanan 2 hayvan ise vinç yardımıyla kamyonete yüklenerek mezbahaya gönderildi.

Kaza nedeniyle ulaşımın bir süre durduğu yolda trafik tırların kaldırılmasının ardından normale döndü.