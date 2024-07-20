Anadolu Otoyolu'nda kaza nedeniyle ulaşım aksadı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde büyükbaş hayvan yüklü tırın başka bir tırla çarpışması nedeniyle trafik aksadı. Yola savrulan 19 büyükbaş hayvan toplanarak başka bir tıra yüklendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2024 19:59, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2024 20:01
Otoyolun İstanbul istikameti Yeniçağa mevkisinde Ahmet E. yönetimindeki tır, Nevzat Ç. idaresindeki tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Ahmet E. yönetimindeki tırın dorsesinden düşen 21 büyükbaş hayvan otoyola dağıldı.
Trafik ve Karayolları ekipleri ile vatandaşların yardımıyla toplanan 19 hayvan, başka bir tıra yüklendi. Yaralanan 2 hayvan ise vinç yardımıyla kamyonete yüklenerek mezbahaya gönderildi.
Kaza nedeniyle ulaşımın bir süre durduğu yolda trafik tırların kaldırılmasının ardından normale döndü.