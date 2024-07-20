Erdoğan'dan öğrenci katkı payı açıklaması
Erdoğan'dan öğrenci katkı payı açıklaması
Üsküdar Üniversitesi'ni seç, değişimin öncüsü sen ol!
Üsküdar Üniversitesi'ni seç, değişimin öncüsü sen ol!
Sponsorlu İçerik
8,5 milyon Windows cihazı yazılım sorunundan etkilendi
8,5 milyon Windows cihazı yazılım sorunundan etkilendi
'İstihdam oranında yüzde 50 ile tarihi bir zirveye ulaştık'
'İstihdam oranında yüzde 50 ile tarihi bir zirveye ulaştık'
YÖK Başkanı açıkladı: O öğrencilerden katkı payı alınmayacak
YÖK Başkanı açıkladı: O öğrencilerden katkı payı alınmayacak
İstanbul'da 45 derece kabusu
İstanbul'da 45 derece kabusu
THY: Tüm operasyonlarımız normale dönmüştür
THY: Tüm operasyonlarımız normale dönmüştür
Uzmanlar Türkiye'nin kredi notundaki artırımların devam etmesini bekliyor
Uzmanlar Türkiye'nin kredi notundaki artırımların devam etmesini bekliyor
İzmir'de hemzemin geçitte feci kaza: 3 ölü
İzmir'de hemzemin geçitte feci kaza: 3 ölü
KPSS Alan Bilgisi sınavlarının sabah oturumu yapıldı
KPSS Alan Bilgisi sınavlarının sabah oturumu yapıldı
Yozgat'ta feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti
Yozgat'ta feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti
Emekliye ek zam farkı ne zaman yatacak? Tarih verildi
Emekliye ek zam farkı ne zaman yatacak? Tarih verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC bizim göz bebeğimizdir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC bizim göz bebeğimizdir
MSB: Kıbrıs Türkü'nü hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız
MSB: Kıbrıs Türkü'nü hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Köpek üzerinden kaos planı! Sözde hayvanseverlerden kirli çağrı
Köpek üzerinden kaos planı! Sözde hayvanseverlerden kirli çağrı
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı!
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı!
Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
Bakan Şimşek: Moody's kredi notumuzu ilk defa iki kademe artırdı
Bakan Şimşek: Moody's kredi notumuzu ilk defa iki kademe artırdı
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yaralanan Yarbay şehit oldu
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yaralanan Yarbay şehit oldu
Moody's Türkiye'nin kredi notunu iki kademe yükseltti
Moody's Türkiye'nin kredi notunu iki kademe yükseltti
Bakan Uraloğlu yanıtladı: Yazılım sistemlerindeki sorun giderildi mi?
Bakan Uraloğlu yanıtladı: Yazılım sistemlerindeki sorun giderildi mi?
MB'nin faiz kararı ne olacak? İşte ekonomistlerin beklentisi
MB'nin faiz kararı ne olacak? İşte ekonomistlerin beklentisi
Bakan Tunç: İşgalci İsrail, alınan kararlara uymalı
Bakan Tunç: İşgalci İsrail, alınan kararlara uymalı
Microsoft 365: Tüm uygulama ve hizmetler kurtarıldı
Microsoft 365: Tüm uygulama ve hizmetler kurtarıldı
Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı
Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı
Küresel iletişim kesintisinden hangi şirketler etkilendi
Küresel iletişim kesintisinden hangi şirketler etkilendi
Adli tatil yarın başlıyor
Adli tatil yarın başlıyor
Bakan Kurum, iki bakan yardımcısını deprem bölgesinde görevlendirdi
Bakan Kurum, iki bakan yardımcısını deprem bölgesinde görevlendirdi
Uzmanından uyarı: Kapatılan ikinci öğretim programlarına dikkat!
Uzmanından uyarı: Kapatılan ikinci öğretim programlarına dikkat!
Ana sayfaHaberler Teknoloji

8,5 milyon Windows cihazı yazılım sorunundan etkilendi

Microsoft, şirkete siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorununun 8,5 milyon Windows cihazını etkilediğinin tahmin edildiğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2024 21:35, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2024 21:37
Yazdır
8,5 milyon Windows cihazı yazılım sorunundan etkilendi

Şirketten yapılan açıklamada, bağımsız bir siber güvenlik şirketi olan CrowdStrike'ın 18 Temmuz'da küresel olarak bilgi teknolojileri sistemlerini etkilemeye başlayan bir yazılım güncellemesi yayınladığı anımsatıldı.

Bunun bir Microsoft olayı olmasa da ekosistemini etkilediği belirtilen açıklamada, olayın başlangıcından bu yana bilgi toplamak ve çözümleri hızlandırmak için şirketin müşterileriyle, CrowdStrike ve harici geliştiricilerle sürekli iletişimi sürdürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, yazılım güncellemelerinin ara sıra sıkıntılara neden olsa da CrowdStrike gibi önemli olayların nadir olduğuna dikkat çekilerek, "Şu anda CrowdStrike güncellemesinin 8,5 milyon Windows cihazını, yani tüm Windows makinelerinin yüzde birinden azını etkilediğini tahmin ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yüzde küçük olsa da geniş ekonomik ve toplumsal etkilerin CrowdStrike'ın birçok kritik hizmeti yürüten kuruluşlar tarafından kullanıldığını yansıttığına işaret edilen açıklamada, bu olayın küresel bulut sağlayıcıları, yazılım platformları, güvenlik ve diğer yazılım sağlayıcıları ile müşterilerden oluşan geniş ekosistemin birbirine bağlı doğasını ortaya koyduğu kaydedildi.

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti sağlayan CrowdStrike'ın güncellemesi ile Microsoft işletim sistemi arasındaki kopukluk nedeniyle birçok sektörü etkileyen küresel yazılım sorunu, dün dünyanın birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkilemişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber