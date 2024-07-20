Beşiktaş, hazırlık maçında geriden gelip 5 golle kazandı

Kampta 3 hazırlık maçı yapmayı planlayan siyah-beyazlıların Dinamo Zagreb ile oynayacağı karşılaşma yoğun yağış sebebiyle iptal edildi. İkinci maçında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e 1-0 yenilen Beşiktaş, Grazer AK'yi 5-1 mağlup etti.

İkinci yarıya Beşiktaş; Ersin Destanoğlu-Göktuğ Baytekin ve Semih Kılıçsoy-Ernest Muçi değişiklikleriyle başladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ilerleyen dakikalarda Mustafa Erhan Hekimoğlu-Ciro Immobile, Masuaku-Emrecan Terzi, Colley-Necip Uysal, Rafa Silva-Salih Uçan, Paulista-Tayyip Talha Sanuç, Svensson-Onur Bulut, Gedson Fernandes-Demir Ege Tıknaz, Musrati-Onana, Rashica-Ajdin Hasic değişiklikleri yaptı.

Beşiktaş, Sportplatz Lannach'ta oynanan karşılaşmada Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Omar Colley, Arthur Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu ilk 11 ile sahaya çıktı.

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