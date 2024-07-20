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Beşiktaş, hazırlık maçında geriden gelip 5 golle kazandı

Beşiktaş, Slovenya kampının son gününde Avusturya ekibi Grazer AK ile oynadığı hazırlık maçını 5-1 kazandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2024 22:43, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2024 22:45
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Beşiktaş, hazırlık maçında geriden gelip 5 golle kazandı

Beşiktaş, Sportplatz Lannach'ta oynanan karşılaşmada Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Omar Colley, Arthur Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu ilk 11 ile sahaya çıktı.

Yeni transferlerden Ciro Immobile ise yedek kulübesinde yer aldı.

3. dakikada Grazer AK 1-0 öne geçti. Solda Svensson'dan sıyrılan Rosenberger'in ortasına arka direkte iyi yükselen Lang, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 0-1.

10. dakikada siyah-beyazlı ekip beraberliği yakaladı. Sağ taraftan Rashica'nın ortası sonrasında Semih Kılıçsoy arka direkte röveşatayla topa vurdu, kale önüne düşen meşin yuvarlağı Mustafa Erhan Hekimoğlu ağlarla buluşturdu: 1-1.

13. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rafa Silva'nın savunmanın arasına attığı pasta ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa Erhan Hekimoğlu, düzgün bir şutla topu filelere gönderdi: 2-1.

20. dakikada siyah-beyazlılar skoru 3-1 yaptı. Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun pasıyla ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Rashica'nın şutunda Beşiktaş golü buldu: 3-1.

26. dakikada Masuaku'nun soldan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Rafa Silva, ayağının dışıyla şık bir vuruş yaparak golünü attı: 4-1.

İkinci yarıya Beşiktaş; Ersin Destanoğlu-Göktuğ Baytekin ve Semih Kılıçsoy-Ernest Muçi değişiklikleriyle başladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ilerleyen dakikalarda Mustafa Erhan Hekimoğlu-Ciro Immobile, Masuaku-Emrecan Terzi, Colley-Necip Uysal, Rafa Silva-Salih Uçan, Paulista-Tayyip Talha Sanuç, Svensson-Onur Bulut, Gedson Fernandes-Demir Ege Tıknaz, Musrati-Onana, Rashica-Ajdin Hasic değişiklikleri yaptı.

51. dakikada Masuaku'nun sol taraftan yerden sert ortasında Rashica, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 5-1.

Beşiktaş, karşılaşmayı 5-1 kazandı.

SLOVENYA KAMPI SONA ERDİ

Siyah-beyazlı ekip Slovenya kampını bu maçla birlikte tamamladı.

Kampta 3 hazırlık maçı yapmayı planlayan siyah-beyazlıların Dinamo Zagreb ile oynayacağı karşılaşma yoğun yağış sebebiyle iptal edildi. İkinci maçında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e 1-0 yenilen Beşiktaş, Grazer AK'yi 5-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekibin İstanbul'da Ümraniyespor'la oynadığı ilk hazırlık maçı ise golsüz sona ermişti.

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