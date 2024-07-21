Şanlıurfa'da otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Temmuz 2024 07:11, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2024 07:39
Değ Eteği Mahallesi yakınlarında 34 KD 765 plakalı otomobil devrildi.
Kaza yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde bulunan ve henüz isimleri öğrenilemeyen 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.