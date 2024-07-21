Deprem yaraları istihdamla sarılıyor

Türkiye'ye asrın felaketini yaşatan 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından devletin desteği ve uygulamaya aldığı programlar bölgede düşen istihdamı hem toparladı hem de kısa sürede geçmesini sağladı. 2023 yılının Ocak ayında 1 milyon olan istihdam sayısı 2 milyonu aştı.

İŞ ARAYANLARA BÜYÜK FIRSAT

Afetlerden etkilenen illerde, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla uygulamaya alınan 'İstihdama Dönüş Programı' sonuç vermeye başladı. İş gücü piyasasının sürdürülebilirliğine ve gelişimine büyük katkı sağlayan program ile işverenler iş gücüne kolayca ulaşırken, iş arayan vatandaşlara da daha fazla fırsat sunuluyor.

YÜZDE 100'DEN FAZLA ARTIŞ

Yıkımdan en çok etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da istihdam sayısı deprem öncesini de geçti. Hatay'da depremin hemen sonrasında 80 bin 824 olan istihdam sayısı 181 bin 620'ye, Kahramanmaraş'ta 53 bin 115 olan istihdam sayısı 162 bin 191'e yükseldi. Adıyaman'da deprem sonrası 34 bin 709 olan istihdam sayısı 92 bin 978'e, Malatya'da ise 62 bin 685'ten 114 bin 139'a çıktı. Bu illerin yanı sıra istihdam Adana'da 314 bin 620'den 354 bin 676'ya, Diyarbakır'da 117 bin 534'ten 196 bin 708'e, Gaziantep'te 264 bin 638'den 372 bin 791'e, Şanlıurfa'da 152 bin 58'den 179 bin 545'e geldi. Depremden nispeten daha az etkilenen illerde de istihdamda ciddi artış görüldü. Elazığ'da 73 bin 654'ten 78 bin 720'ye, Osmaniye'de 43 bin 978'den 68 bin 964'e, Kilis'te ise 17 bin 27'den 22 bin 636'da ulaştı.

450 milyon dolar kaynak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 11 ilde faaliyet gösteren işletmelerin ekonomik faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması için, Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı kapsamında bölgeye 450 milyon dolar kaynak sağladı. Desteğin açıklandığı 31 Ekim 2023'ten bugüne kadar 39 bin 680 işletmeye 12,8 milyar TL tutarında ödeme yapıldı. KOBİ'lere verilen destek kapsamında ise KOBİ'lerin bakım, tadilat, onarım, personel, ham madde, malzeme, teçhizat, donanım gibi giderleri karşılanıyor. Destek programları ile bugüne kadar bin 414 işletmeye toplam 108,2 milyon TL tutarında destek sağlandı.

YENIDEN AYAĞA KALKACAĞIZ

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, depremin yaralarını sarmak ve istihdamı artırmak için önemli adımlar attıklarını vurgulayarak, "Devlet destekleri, sivil toplum kuruluşlarının katkıları ve iş dünyasının özverisi sayesinde, ilimizin yeniden ayağa kalkacağına inanıyoruz" ifadesini kullandı.

PROBLEM IŞ DEĞIL IŞÇI

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya'da iş değil işçi problemi olduğunu söyledi. Sadıkoğlu, "Vatandaşların kente geri dönüşü, kira ve barınma sorunu çözüldükçe Malatya da iyileşecektir. İlimizden ayrılan insanlarda hala barınma, eğitim gibi endişeleri var. Konutlar ve iş yerleri tamamlandıkça bu endişe ortadan kalkacak" dedi.

ADIYAMAN'DA 5 OSB AKTIF

Adıyaman'da özellikle inşaat sektöründe bir hareketlilik olduğunu belirten Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, şunları kaydetti: "İnşaat sektöründe bir hareketlilik var ancak ilimizi ayakta tutan tekstil. Tekstilde ciddi eleman sıkıntımız var. Şehrimizde 5 OSB'miz aktif çalışıyor. Onların yüzde 80'i tekstille uğraşıyor."

Mehmet Güney - Merve Safa Akıntürk