Gabar'da sondaj kulesi altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı

KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu yapıldı
KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu yapıldı
Nem İstanbulluları uyutmadı: O ilçe yüzde 99 ile rekor kırdı
Nem İstanbulluları uyutmadı: O ilçe yüzde 99 ile rekor kırdı
Erdoğan yanıt verdi: Emeklilik sistemi değişiyor mu?
Erdoğan yanıt verdi: Emeklilik sistemi değişiyor mu?
Gıda İşletmelerinde 'Karekod' uygulaması başladı
Gıda İşletmelerinde 'Karekod' uygulaması başladı
Polise 'Seni sürdüreceğim' demek 'direnme' suçu sayılır mı?
Polise 'Seni sürdüreceğim' demek 'direnme' suçu sayılır mı?
En düşük emekli aylığına zam bu hafta Genel Kurul'a gelecek
En düşük emekli aylığına zam bu hafta Genel Kurul'a gelecek
Sahafın dünyaca ünlü moda markasına karşı 'isim' zaferi
Sahafın dünyaca ünlü moda markasına karşı 'isim' zaferi
Yeni Orta Vadeli Program'da tasarruf ön plana çıkacak
Yeni Orta Vadeli Program'da tasarruf ön plana çıkacak
Alımlar nakde döndü! İpotekli konut satışları çakıldı
Alımlar nakde döndü! İpotekli konut satışları çakıldı
Tatil beldelerinde masalar boş kaldı: Restoranlar indirim başlattı
Tatil beldelerinde masalar boş kaldı: Restoranlar indirim başlattı
Uzmanlardan üniversite adaylarına tercih tavsiyeleri
Uzmanlardan üniversite adaylarına tercih tavsiyeleri
Köpek yasası çıkmazsa Hindistan'a döneriz!
Köpek yasası çıkmazsa Hindistan'a döneriz!
Erdoğan'dan öğrenci katkı payı açıklaması
Erdoğan'dan öğrenci katkı payı açıklaması
8,5 milyon Windows cihazı yazılım sorunundan etkilendi
8,5 milyon Windows cihazı yazılım sorunundan etkilendi
'İstihdam oranında yüzde 50 ile tarihi bir zirveye ulaştık'
'İstihdam oranında yüzde 50 ile tarihi bir zirveye ulaştık'
YÖK Başkanı açıkladı: O öğrencilerden katkı payı alınmayacak
YÖK Başkanı açıkladı: O öğrencilerden katkı payı alınmayacak
İstanbul'da 45 derece kabusu
İstanbul'da 45 derece kabusu
THY: Tüm operasyonlarımız normale dönmüştür
THY: Tüm operasyonlarımız normale dönmüştür
Uzmanlar Türkiye'nin kredi notundaki artırımların devam etmesini bekliyor
Uzmanlar Türkiye'nin kredi notundaki artırımların devam etmesini bekliyor
İzmir'de hemzemin geçitte feci kaza: 3 ölü
İzmir'de hemzemin geçitte feci kaza: 3 ölü
KPSS Alan Bilgisi sınavlarının sabah oturumu yapıldı
KPSS Alan Bilgisi sınavlarının sabah oturumu yapıldı
Yozgat'ta feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti
Yozgat'ta feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti
Emekliye ek zam farkı ne zaman yatacak? Tarih verildi
Emekliye ek zam farkı ne zaman yatacak? Tarih verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC bizim göz bebeğimizdir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC bizim göz bebeğimizdir
MSB: Kıbrıs Türkü'nü hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız
MSB: Kıbrıs Türkü'nü hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Köpek üzerinden kaos planı! Sözde hayvanseverlerden kirli çağrı
Köpek üzerinden kaos planı! Sözde hayvanseverlerden kirli çağrı
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı!
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı!
Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
Bakan Şimşek: Moody's kredi notumuzu ilk defa iki kademe artırdı
Bakan Şimşek: Moody's kredi notumuzu ilk defa iki kademe artırdı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Gabar'da sondaj kulesi altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı

Şırnak Valiliği, Gabar Dağı Şehit Aybüke Yalçın petrol arama sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu altında kalan 3 işçiden 2'sinin kurtarıldığını bildirdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Temmuz 2024 13:56, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2024 13:56
Yazdır

Sabah saat 10.50 sularında Gabar Dağı Şehit Aybüke Yalçın 27 nolu petrol arama sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu 3 işçi altında kaldı. Valilikten yapılan açıklamada, "Valimiz Cevdet Atay, Gabar Dağı'nda Şehit Aybüke Yalçın 27 nolu petrol sahasında petrol sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkaz altında kalan işçileri kurtarma çalışmalarını yerinde takip ediyor. AFAD, UMKE, itfaiye, TPİC ve TPAO uzman ekipleri ve Jandarma ekiplerimiz ivedilikle olay mahalline intikal ederek kurtarma çalışmalarına başlamıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda enkaz altında kalan 3 işçiden 2'si yaralı olarak kurtarılmış, 1 işçimiz helikopterle hastaneye kaldırılmış, kurtarılan diğer işçimizin hastaneye nakil işlemlerine başlanmıştır. Enkaz altında kalan diğer işçimizi kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber