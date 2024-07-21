KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu yapıldı
KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu yapıldı
Nem İstanbulluları uyutmadı: O ilçe yüzde 99 ile rekor kırdı
Nem İstanbulluları uyutmadı: O ilçe yüzde 99 ile rekor kırdı
Erdoğan yanıt verdi: Emeklilik sistemi değişiyor mu?
Erdoğan yanıt verdi: Emeklilik sistemi değişiyor mu?
Gıda İşletmelerinde 'Karekod' uygulaması başladı
Gıda İşletmelerinde 'Karekod' uygulaması başladı
Polise 'Seni sürdüreceğim' demek 'direnme' suçu sayılır mı?
Polise 'Seni sürdüreceğim' demek 'direnme' suçu sayılır mı?
En düşük emekli aylığına zam bu hafta Genel Kurul'a gelecek
En düşük emekli aylığına zam bu hafta Genel Kurul'a gelecek
Sahafın dünyaca ünlü moda markasına karşı 'isim' zaferi
Sahafın dünyaca ünlü moda markasına karşı 'isim' zaferi
Yeni Orta Vadeli Program'da tasarruf ön plana çıkacak
Yeni Orta Vadeli Program'da tasarruf ön plana çıkacak
Alımlar nakde döndü! İpotekli konut satışları çakıldı
Alımlar nakde döndü! İpotekli konut satışları çakıldı
Tatil beldelerinde masalar boş kaldı: Restoranlar indirim başlattı
Tatil beldelerinde masalar boş kaldı: Restoranlar indirim başlattı
Uzmanlardan üniversite adaylarına tercih tavsiyeleri
Uzmanlardan üniversite adaylarına tercih tavsiyeleri
Köpek yasası çıkmazsa Hindistan'a döneriz!
Köpek yasası çıkmazsa Hindistan'a döneriz!
Erdoğan'dan öğrenci katkı payı açıklaması
Erdoğan'dan öğrenci katkı payı açıklaması
8,5 milyon Windows cihazı yazılım sorunundan etkilendi
8,5 milyon Windows cihazı yazılım sorunundan etkilendi
'İstihdam oranında yüzde 50 ile tarihi bir zirveye ulaştık'
'İstihdam oranında yüzde 50 ile tarihi bir zirveye ulaştık'
YÖK Başkanı açıkladı: O öğrencilerden katkı payı alınmayacak
YÖK Başkanı açıkladı: O öğrencilerden katkı payı alınmayacak
İstanbul'da 45 derece kabusu
İstanbul'da 45 derece kabusu
THY: Tüm operasyonlarımız normale dönmüştür
THY: Tüm operasyonlarımız normale dönmüştür
Uzmanlar Türkiye'nin kredi notundaki artırımların devam etmesini bekliyor
Uzmanlar Türkiye'nin kredi notundaki artırımların devam etmesini bekliyor
İzmir'de hemzemin geçitte feci kaza: 3 ölü
İzmir'de hemzemin geçitte feci kaza: 3 ölü
KPSS Alan Bilgisi sınavlarının sabah oturumu yapıldı
KPSS Alan Bilgisi sınavlarının sabah oturumu yapıldı
Yozgat'ta feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti
Yozgat'ta feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti
Emekliye ek zam farkı ne zaman yatacak? Tarih verildi
Emekliye ek zam farkı ne zaman yatacak? Tarih verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC bizim göz bebeğimizdir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC bizim göz bebeğimizdir
MSB: Kıbrıs Türkü'nü hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız
MSB: Kıbrıs Türkü'nü hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Köpek üzerinden kaos planı! Sözde hayvanseverlerden kirli çağrı
Köpek üzerinden kaos planı! Sözde hayvanseverlerden kirli çağrı
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı!
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı!
Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
Bakan Şimşek: Moody's kredi notumuzu ilk defa iki kademe artırdı
Bakan Şimşek: Moody's kredi notumuzu ilk defa iki kademe artırdı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Nem İstanbulluları uyutmadı: O ilçe yüzde 99 ile rekor kırdı

İstanbul'da gece boyunca etkili olan sıcak hava ve yüksek nem oranı ilçelere göre değişirken, Ataşehir, Beşiktaş, Beyoğlu, Çatalca, Kağıthane, Sarıyer, Silivri, Şişli ve Ümraniye'de nem oranı yüzde 95'in üzerinde ölçüldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Temmuz 2024 13:06, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2024 13:47
Yazdır
İstanbul'da günün ilk saatlerinde sıcak hava ve yüksek nem etkili oldu.

Kentte saat 04.00 itibarıyla ilçe ilçe hava sıcaklığı, hissedilen sıcaklık ve nem oranları şöyle:

Adalar'da hava sıcaklığı 26,3, hissedilen sıcaklık 30, nem oranı yüzde 89 iken, Arnavutköy'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,9, nem oranı yüzde 84 oldu.

Ataşehir'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,7, nem oranı yüzde 99'a ulaştı.

Avcılar'da hava sıcaklığı 25,7, hissedilen sıcaklık 28,3, nem oranı yüzde 83 olarak ölçüldü. Bağcılar'da hava sıcaklığı 25,4, hissedilen sıcaklık 28,2, nem oranı yüzde 87'ye ulaştı.

Bahçelievler'de hava sıcaklığı 25,7, hissedilen sıcaklık 28,3, nem oranı yüzde 83 olurken, Bakırköy'de hava sıcaklığı 25,7, hissedilen sıcaklık 28,3, nem oranı yüzde 83 olarak kaydedildi.

Başakşehir'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,9 iken, nem oranı yüzde 84 olarak ölçüldü.

Bayrampaşa'da hava sıcaklığı 25,4, hissedilen sıcaklık 28,2, nem oranı yüzde 87 olurken, Beşiktaş'ta hava sıcaklığı 25,4, hissedilen sıcaklık 29,3 derece ve nem oranı yüzde 98'e ulaştı.

Beykoz'da ise hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,8 iken, nem oranı yüzde 80 olarak ölçüldü. Beylikdüzü'nde hava sıcaklığı 26, hissedilen sıcaklık 29,4, nem oranı yüzde 89 olarak ölçüldü.

Beyoğlu'nda hava sıcaklığı 25,4, hissedilen sıcaklık 39,3 iken, nem oranı yüzde 98'e ulaştı.

Büyükçekmece'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,8, nem oranı yüzde 94 olarak ölçüldü. Çatalca'da ise hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,4 iken, nem oranı yüzde 97'ye ulaştı.

Çekmeköy'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 22,3, nem oranı yüzde 85 olarak kaydedilirken, Esenler'de hava sıcaklığı 25,4, hissedilen sıcaklık 28,2, nem oranı yüzde 87 olarak ölçüldü.

Esenyurt'ta hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,8 olurken, nem oranı yüzde 94 oldu.

Eyüpsultan'da hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,6 iken, nem oranı yüzde 86 olarak ölçüldü.

Fatih'te hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 26, nem oranı ise yüzde 92'yi buldu.

Gaziosmanpaşa ve Güngören'de hava sıcaklığı 25,4, hissedilen sıcaklık 28,2, nem oranı da yüzde 88 ölçüldü.

Kadıköy'de hava sıcaklığı 26,8, hissedilen sıcaklık 30,8, nem oranı da yüzde 87 olarak kaydedilirken, Kağıthane'de hava sıcaklığı 25,3, hissedilen sıcaklık 29,1, nem oranı da yüzde 98'i buldu.

Kartal'da hava sıcaklığı 26,5, hissedilen sıcaklık 30,3, nem oranı da yüzde 88 ölçüldü.

Küçükçekmece'de hava sıcaklığı 25,7, hissedilen sıcaklık 28,3, nem oranı yüzde 83 olarak ölçülürken, Maltepe'de hava sıcaklığı 26,5, hissedilen sıcaklık 30,3, nem oranı da yüzde 88 oldu.

Pendik'te hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,1 iken, nem oranı yüzde 89 olarak ölçüldü.

Sancaktepe'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,2, nem oranı yüzde 89'a ulaştı.

Sarıyer'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,9, nem oranı ise yüzde 95 olarak kaydedildi.

Silivri'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,2 iken, nem oranı yüzde 96'ya ulaştı.

Sultanbeyli'de hava sıcaklığı 26, hissedilen sıcaklık 29,4, nem oranı ise yüzde 89 olarak ölçüldü.

Sultangazi'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,2, nem oranı yüzde 89 oldu.

Şile'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,8, nem oranı da yüzde 80'i bulurken, Şişli'de hava sıcaklığı 25,4, hissedilen sıcaklık 29,3, nem oranı da yüzde 98'e ulaştı.

Tuzla'da hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,3, nem oranı da yüzde 88'i buldu.

Ümraniye'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,6 olmasına rağmen, nem oranı yüzde 99 ile rekor kırdı.

Üsküdar'da hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,8, nem oranı yüzde 86'ya ulaşırken, Zeytinburnu'nda hava sıcaklığı 25,7, hissedilen sıcaklık 28,3, nem oranı da yüzde 83'e ulaştı.

Megakentte genel hava sıcaklığı günün ilk saatlerinde 25,7, hissedilen sıcaklık 28,3 derece ve nem oranı yüzde 83'ü buldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber