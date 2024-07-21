Merkez Bankası faiz kararını salı günü açıklayacak
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını Salı günü saat 14.00'te açıklayacak.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 21 Temmuz 2024 14:12, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2024 14:14
Yurt içinde gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi.
Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın katılacağı uluslararası toplantılar nedeniyle 23 Temmuz'da toplanacak.
Geçen yılın haziran ayından bu yana sıkı para politikası uygulayan Banka, politika faizini en son mart ayında yükselterek yüzde 50'ye çıkardı. Nisan, mayıs ve haziran aylarında ise faizi sabit bıraktı.
Bankanın enflasyonla mücadele kapsamında bu ay da faizleri sabit tutması bekleniyor.