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Konuşmak için dışarı çağırdığı dini nikahlı eşini öldürdü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, djnj nikahlı 20 yaşındaki eşini konuşmak için dışarı çağıran şahıs, yanındaki bıçakla genç kadını öldürdü. 24 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Temmuz 2024 15:21, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2024 15:06
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Konuşmak için dışarı çağırdığı dini nikahlı eşini öldürdü

Olay, saat 01.30 sıralarında Laka Mahallesi 1930/1 Sokak Bayraklı TOKİ konutları Etap 2 Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.D. (24) bir çocukları olan ve aralarının kötü olduğu ileri sürülen eşi Sidar Şimşek'i (20) kaldığı ağabeyinin evinden konuşmak için dışarı çağırdı. İkili arasında konuşma esnasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Bunun üzerine İ.D. yanında bulunan bıçakla genç kadını defalarca bıçakladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede araştırma yapan polis ekipleri, kucağında çocukla koşan İ.D.'yi yakalarken, Sidar Şimşek ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şimşek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şimşek'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, gözaltına alınan İ.D. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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