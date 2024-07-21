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Bakan Tunç: Kırılgan grupları adli süreçlerde destekliyoruz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kadın ve çocuklar başta olmak üzere kırılgan grupları, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri ile adli süreçlerde desteklediklerini açıkladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Temmuz 2024 15:42, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2024 15:43
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Bakan Tunç: Kırılgan grupları adli süreçlerde destekliyoruz

Adalet Bakanı Tunç, yazılı açıklama ile Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinin özellikle çocuklara ve kadınlara adli süreçlerde destek verdiğini belirterek, "Bu müdürlükler özellikle suç mağdurlarını bilgilendirme, mağdurlara destek olma, onlara psikososyal destek verme, mahkemelerden gelecek olan sosyal inceleme rapor taleplerini yerine getirme gibi çalışmaları gerçekleştiriyor. Böylece çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere kırılgan gruplar dediğimiz diğer grupların ikincil örselenmesinin önüne geçme ve adli süreçlerde onlara destek olma anlamında önemli bir görevi yerine getiriyorlar" dedi.

MÜDÜRLÜK SAYISI 170'E ULAŞTI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 2019 yılı Nisan ayında pilot olarak İstanbul Anadolu, İzmir, Adana, Eskişehir, Samsun, Malatya ve Rize adliyelerinde kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinin sayısı, 2023 yılı sonunda 167 oldu.

Ortaca, Gölbaşı ve Tatvan adliyelerinde de kurulumların tamamlanmasıyla 81 ilde ve birçok ilçede bu sayı 170'e ulaştı. Ayrıca Anamur, Birecik, Çeşme, Ergani ve Reyhanlı adliyelerinde de fiziki mekan ve personele yönelik çalışmaların tamamlanmasının ardından müdürlüklerin faaliyete geçmesi planlanıyor. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri, Bilgilendirme ve Yönlendirme, Kırılgan Grup Destek, Ceza Yargılaması Destek, Hukuk Yargılaması Destek, Adli Yardım Hizmetleri, Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki İşlemleri bürolarından oluşuyor.

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